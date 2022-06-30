https://sputnik-georgia.ru/20220630/dmitriy-lortkipanidze-edet-na-konferentsiyu-v-moskvu-268049590.html

Дмитрий Лорткипанидзе едет на конференцию в Москву

Дмитрий Лорткипанидзе едет на конференцию в Москву

Представитель Грузии обсудит в Москве вопросы геополитики, экономики и культуры 30.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-30T19:01+0400

2022-06-30T19:01+0400

2022-06-30T19:01+0400

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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Президент Грузино-российского общественного центра имени Евгения Примакова - Дмитрий Лорткипанидзе, едет в Москву для участия в конференции, об этом он рассказал в беседе со Sputnik Грузия.Между Россией и Грузией нет дипотношений, они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. ДПо его словам, конференция продлится в течение недели и завершится 10 июля. На ней будут обсуждены геополитические и геоэкономические вопросы."Конференция завершится 10 июля. На ней обсудят важные вопросы геополитики, геоэкономики, культуры", - сказал Лорткипанидзе.В состав делегации входят также грузинские эксперты по вопросам политики и экономики, представители СМИ, НПО.Фонд Горчакова был создан в 2010 году. Фонд проводит мероприятия, направленные на поддержку сферы публичной дипломатии, улучшение внешнеполитического имиджа России за рубежом, а также на достижение иных уставных целей Фонда. Фонд Горчакова оказывает поддержку российским и зарубежным некоммерческим организациям и научно-исследовательским центрам внешнеполитической направленности для осуществления проектов, соответствующих уставным целям Фонда, в форме предоставления грантов.

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