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Дмитрий Лорткипанидзе едет на конференцию в Москву
Дмитрий Лорткипанидзе едет на конференцию в Москву
Представитель Грузии обсудит в Москве вопросы геополитики, экономики и культуры 30.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-30T19:01+0400
2022-06-30T19:01+0400
2022-06-30T19:01+0400
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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Президент Грузино-российского общественного центра имени Евгения Примакова - Дмитрий Лорткипанидзе, едет в Москву для участия в конференции, об этом он рассказал в беседе со Sputnik Грузия.Между Россией и Грузией нет дипотношений, они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. ДПо его словам, конференция продлится в течение недели и завершится 10 июля. На ней будут обсуждены геополитические и геоэкономические вопросы."Конференция завершится 10 июля. На ней обсудят важные вопросы геополитики, геоэкономики, культуры", - сказал Лорткипанидзе.В состав делегации входят также грузинские эксперты по вопросам политики и экономики, представители СМИ, НПО.Фонд Горчакова был создан в 2010 году. Фонд проводит мероприятия, направленные на поддержку сферы публичной дипломатии, улучшение внешнеполитического имиджа России за рубежом, а также на достижение иных уставных целей Фонда. Фонд Горчакова оказывает поддержку российским и зарубежным некоммерческим организациям и научно-исследовательским центрам внешнеполитической направленности для осуществления проектов, соответствующих уставным целям Фонда, в форме предоставления грантов.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, новости, фонд горчакова
Дмитрий Лорткипанидзе едет на конференцию в Москву
Представитель Грузии обсудит в Москве вопросы геополитики, экономики и культуры
ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik.
Президент Грузино-российского общественного центра имени Евгения Примакова - Дмитрий Лорткипанидзе, едет в Москву для участия в конференции, об этом он рассказал в беседе со Sputnik Грузия
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Между Россией и Грузией нет дипотношений, они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Д
"Да, я еду в Москву в составе делегации. Мы отправляемся 3 июля для участия в конференции по приглашению Фонда Горчакова", - рассказал Лорткипанидзе.
По его словам, конференция продлится в течение недели и завершится 10 июля. На ней будут обсуждены геополитические и геоэкономические вопросы.
"Конференция завершится 10 июля. На ней обсудят важные вопросы геополитики, геоэкономики, культуры", - сказал Лорткипанидзе.
В состав делегации входят также грузинские эксперты по вопросам политики и экономики, представители СМИ, НПО.
Фонд Горчакова был создан в 2010 году. Фонд проводит мероприятия, направленные на поддержку сферы публичной дипломатии, улучшение внешнеполитического имиджа России за рубежом, а также на достижение иных уставных целей Фонда.
Фонд Горчакова оказывает поддержку российским и зарубежным некоммерческим организациям и научно-исследовательским центрам внешнеполитической направленности для осуществления проектов, соответствующих уставным целям Фонда, в форме предоставления грантов.