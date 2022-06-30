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Гостей и жителей Тбилиси приглашают на ярмарку "Летний караван"
Гостей и жителей Тбилиси приглашают на ярмарку "Летний караван"
Мероприятия "Каравана" будут проходить каждые выходные до конца июля 30.06.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Ярмарка "Летний караван" с множеством развлекательных мероприятий откроется 1 июля на площади Орбелиани в центре Тбилиси, говорится в сообщении организаторов.Гости мероприятия смогут посетить фуд-маркет, чтобы испробовать разных вкусностей. Без внимания не останутся и дети - для них организаторы подготовили развлекательную зону.Не обойдется и без музыкального сопровождения - организаторы анонсируют выступления таких грузинских артистов, как Бека Гогичиашвили, Темурико Диасамидзе, OCD (Гуга Хелая), Kevana и другие.Мероприятия "Каравана" будут проходить каждые выходные до конца июля. На ярмарке 3 июля у желающих появится возможность посмотреть через большой монитор матч регби Грузия-Аргентина прямо на свежем воздухе.
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Гостей и жителей Тбилиси приглашают на ярмарку "Летний караван"

16:56 30.06.2022 (обновлено: 18:21 30.06.2022)
© photo: Sputnik / StringerТорговля грузинскими сувенирами на улицах города Мцхета
Торговля грузинскими сувенирами на улицах города Мцхета - Sputnik Грузия, 1920, 30.06.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Мероприятия "Каравана" будут проходить каждые выходные до конца июля
ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Ярмарка "Летний караван" с множеством развлекательных мероприятий откроется 1 июля на площади Орбелиани в центре Тбилиси, говорится в сообщении организаторов.
Гости мероприятия смогут посетить фуд-маркет, чтобы испробовать разных вкусностей. Без внимания не останутся и дети - для них организаторы подготовили развлекательную зону.
Не обойдется и без музыкального сопровождения - организаторы анонсируют выступления таких грузинских артистов, как Бека Гогичиашвили, Темурико Диасамидзе, OCD (Гуга Хелая), Kevana и другие.
Мероприятия "Каравана" будут проходить каждые выходные до конца июля. На ярмарке 3 июля у желающих появится возможность посмотреть через большой монитор матч регби Грузия-Аргентина прямо на свежем воздухе.
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