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Гостей и жителей Тбилиси приглашают на ярмарку "Летний караван"
Гостей и жителей Тбилиси приглашают на ярмарку "Летний караван"
Мероприятия "Каравана" будут проходить каждые выходные до конца июля 30.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-30T16:56+0400
2022-06-30T16:56+0400
2022-06-30T18:21+0400
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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Ярмарка "Летний караван" с множеством развлекательных мероприятий откроется 1 июля на площади Орбелиани в центре Тбилиси, говорится в сообщении организаторов.Гости мероприятия смогут посетить фуд-маркет, чтобы испробовать разных вкусностей. Без внимания не останутся и дети - для них организаторы подготовили развлекательную зону.Не обойдется и без музыкального сопровождения - организаторы анонсируют выступления таких грузинских артистов, как Бека Гогичиашвили, Темурико Диасамидзе, OCD (Гуга Хелая), Kevana и другие.Мероприятия "Каравана" будут проходить каждые выходные до конца июля. На ярмарке 3 июля у желающих появится возможность посмотреть через большой монитор матч регби Грузия-Аргентина прямо на свежем воздухе.
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Sputnik Грузия
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грузия, новости, общество
Гостей и жителей Тбилиси приглашают на ярмарку "Летний караван"
16:56 30.06.2022 (обновлено: 18:21 30.06.2022)
Мероприятия "Каравана" будут проходить каждые выходные до конца июля
ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Ярмарка "Летний караван" с множеством развлекательных мероприятий откроется 1 июля на площади Орбелиани в центре Тбилиси, говорится в сообщении организаторов.
Гости мероприятия смогут посетить фуд-маркет, чтобы испробовать разных вкусностей. Без внимания не останутся и дети - для них организаторы подготовили развлекательную зону.
Не обойдется и без музыкального сопровождения - организаторы анонсируют выступления таких грузинских артистов, как Бека Гогичиашвили, Темурико Диасамидзе, OCD (Гуга Хелая), Kevana и другие.
Мероприятия "Каравана" будут проходить каждые выходные до конца июля. На ярмарке 3 июля у желающих появится возможность посмотреть через большой монитор матч регби Грузия-Аргентина прямо на свежем воздухе.