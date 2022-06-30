https://sputnik-georgia.ru/20220630/gruziya-mozhet-obogatitsya-za-schet-eksporta-presnoy-vody--eksperty-268036051.html

Грузия может обогатиться за счет экспорта пресной воды – эксперты

Грузия может обогатиться за счет экспорта пресной воды – эксперты

Необходимо помочь грузинской воде выйти на международный рынок, уверены эксперты 30.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-30T14:41+0400

2022-06-30T14:41+0400

2022-06-30T14:41+0400

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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Грузия обладает практически неисчерпаемыми ресурсами подземной питьевой воды, что может и должно быть использовано для развития экономики страны, заявил член Бизнес академии Грузии Роман Руруа на брифинге в пресс-центре Sputnik."Мы уже многие годы занимаемся разработкой проекта, который поможет Грузии начать экспортировать пресную воду. У нас качественная вода, богатая необходимыми для здоровья человека минералами", – сказал Руруа.Он добавил, что согласно грузинскому законодательству, природные ресурсы принадлежат людям, поэтому экспорт воды обогатит, в первую очередь, население Грузии."Необходимо просто помочь нашей воде выйти на международный рынок. Нужна реклама. Нужно рассказать о ней иностранным инвесторам", – сказал Руруа.По словам члена Бизнес-академии Грузии, на рынке сегодня достаточно высокая конкуренция и условия диктуют европейские страны.Как рассказал профессор-гидрогеолог Ираклий Микадзе, запасы подземной пресной воды в Грузии в пять раз выше, чем в Азербайджане, и в 12 раз выше, чем в Армении. "По запасам пресной воды Грузия лидер не только среди стран-соседей, но и в мире. Что немаловажно, у нас тектонически не загрязненная вода, особенно если сравнивать с европейскими промышленными городами. Там не выпить воду из-под крана, как это делают у нас", – рассказал гидрогеолог Ираклий Микадзе.По его словам, важно и то, что запасы пресной воды имеются по всей территории Грузии, во всех ее регионах они распределены практически равномерно.Ираклий Микадзе составил специальную карту, где отображены имеющиеся в Грузии месторождения пресной воды и локации, где можно установить скважины."В одну секунду в Грузии воссоздается 620 кубических метров пресной воды. Только представьте масштабы. Грузии достаточно 1% запасов воды, чтобы удовлетворить свои внутренние потребности. Остальное можно экспортировать", – сказал Микадзе.Грузинскими учеными разработана концепция использования ресурсов пресной воды и экономическая составляющая вопроса.По словам экспертов, необходимо чтобы к вопросу более активно подключилось грузинское правительство и подготовило почву для использования этого ресурса, который в 21 веке, согласно данным ООН, станет дефицитом наряду с пшеницей."Почему мы не должны использовать этот ресурс? У кого-то газ, нефть, золото, у нас – вода", – сказал Микадзе.Эксперты настаивают на привлечении к экспорту воды иностранных компаний, которые займутся технической частью вопроса.

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грузия, экономика, новости, азербайджан, армения, оон, вода