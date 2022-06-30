https://sputnik-georgia.ru/20220630/gruziya-poluchila-spetskholodilniki-dlya-khraneniya-vaktsin-ot-koronavirusa-268009229.html

Грузия получила спецхолодильники для хранения вакцин от коронавируса

Грузия получила спецхолодильники для хранения вакцин от коронавируса

Грузия получила более 330 специальных холодильников, которые будут распределены по клиникам страны 30.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-30T09:01+0400

2022-06-30T09:01+0400

2022-06-30T09:01+0400

грузия

новости

общество

амиран гамкрелидзе

оон

национальный центр по контролю заболеваний

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/0a/264300677_0:245:3073:1973_1920x0_80_0_0_0cdac158c24af12f703648fde01e0238.jpg

ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии получил специальные холодильники и холодные контейнеры для хранения вакцин против коронавируса, сообщает пресс-служба центра.Вакцины от коронавируса относятся к числу препаратов, которые нуждаются в строгих условиях хранения и транспортировки. Даже небольшое отклонение от температурного режима может испортить препараты. Систему, которая отвечает за хранение таких препаратов, называют "холодовой цепью".Грузия получила более 330 специальных холодильников, которые будут распределены по клиникам страны. Устройства оснащены регуляторами температуры, системой тревоги, а также экраном для мониторинга условий хранения.Национальный центр получил также 500 холодных контейнеров, в которых вакцины можно хранить в течение 107 часов.Холодильники закупил Детский фонд ООН при поддержке Агентств США по международному развитию (USAID). Цель проекта – искоренить погрешности в предоставлении вакцин против коронавируса путем "холодовой цепи".На данный момент в стране доступны вакцины Pfizer, Sinopharm, Sinovac и AstraZeneca. Эксперты всегда говорили о низких темпах вакцинации в Грузии даже в период пика распространения коронавируса, который пришелся на январь-февраль 2022 года. В тот период в среднем за сутки делали около 3-6 тысяч прививок.С начала пандемии коронавируса всего в Грузии сделано 2 902 085 прививок. Двумя дозами вакцинированы 1 270 848 человек. Это 44,9% населения старше 18 лет. На третью бустер-дозу решились 255 365 человек.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, амиран гамкрелидзе, оон, национальный центр по контролю заболеваний