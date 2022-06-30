https://sputnik-georgia.ru/20220630/intsident-v-posolstve-ssha-v-gruzii-deputaty-skhlestnulis-s-vladeltsem-tv-268067491.html

Инцидент в посольстве США в Грузии: депутаты схлестнулись с владельцем ТВ

Инцидент в посольстве США в Грузии: депутаты схлестнулись с владельцем ТВ

Посольство США в Грузии пообещало изучить информацию об инциденте 30.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-30T23:54+0400

2022-06-30T23:54+0400

2022-07-01T00:06+0400

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анри оханашвили

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инцидент

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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Между депутатами правящей партии "Грузинская мечта" и владельцем оппозиционного телеканала "ТВ Пирвели" Вато Церетели произошла потасовка прямо на приеме в честь Дня независимости в посольстве США, обе стороны обвинили друг друга.Как пояснил депутат от правящей партии Анри Оханашвили, провокацию устроил Церетели.По его словам, речь идет "о грязной провокации, которую не потерпит ни один грузин, за которой и последовала потасовка".Между тем у Вато Церетели своя версия событий.В свою очередь, посольство США в Грузии пообещало изучить информацию об инциденте."Посольству США известно о противостоянии на мероприятии, посвященном Дню независимости на территории посольства. Мы изучаем эту информацию", - говорится в комментарии посольства.

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грузия, новости, политика, анри оханашвили, сша, инцидент