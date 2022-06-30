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Инцидент в посольстве США в Грузии: депутаты схлестнулись с владельцем ТВ
Инцидент в посольстве США в Грузии: депутаты схлестнулись с владельцем ТВ
Посольство США в Грузии пообещало изучить информацию об инциденте 30.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-30T23:54+0400
2022-06-30T23:54+0400
2022-07-01T00:06+0400
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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Между депутатами правящей партии "Грузинская мечта" и владельцем оппозиционного телеканала "ТВ Пирвели" Вато Церетели произошла потасовка прямо на приеме в честь Дня независимости в посольстве США, обе стороны обвинили друг друга.Как пояснил депутат от правящей партии Анри Оханашвили, провокацию устроил Церетели.По его словам, речь идет "о грязной провокации, которую не потерпит ни один грузин, за которой и последовала потасовка".Между тем у Вато Церетели своя версия событий.В свою очередь, посольство США в Грузии пообещало изучить информацию об инциденте."Посольству США известно о противостоянии на мероприятии, посвященном Дню независимости на территории посольства. Мы изучаем эту информацию", - говорится в комментарии посольства.
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грузия, новости, политика, анри оханашвили, сша, инцидент
Инцидент в посольстве США в Грузии: депутаты схлестнулись с владельцем ТВ
23:54 30.06.2022 (обновлено: 00:06 01.07.2022)
Посольство США в Грузии пообещало изучить информацию об инциденте
ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Между депутатами правящей партии "Грузинская мечта" и владельцем оппозиционного телеканала "ТВ Пирвели" Вато Церетели произошла потасовка прямо на приеме в честь Дня независимости в посольстве США, обе стороны обвинили друг друга.
Как пояснил депутат от правящей партии Анри Оханашвили, провокацию устроил Церетели.
"Церетели подошел ко мне на приеме, хотел что-то сказать в двух словах, а устроил грязную провокацию. Вы же знаете, о чем речь, после он убежал. Я хотел спросить, почему он так поступает, а тот продолжил свою провокацию. После я ему ответил, и он получил ответ, который заслужил", - сказал Оханашвили.
По его словам, речь идет "о грязной провокации, которую не потерпит ни один грузин, за которой и последовала потасовка".
Между тем у Вато Церетели своя версия событий.
"Оханашвили пошел ко мне, за ним пошли также другие депутаты Закруа, Мгалоблишвили, Одишария. Оханашвили схватил меня за руку и устроил разборку… Он что-то говорил, а после ударил меня по лицу, потом кто-то второй", - сказал Вато Церетели.
В свою очередь, посольство США в Грузии пообещало изучить информацию об инциденте.
"Посольству США известно о противостоянии на мероприятии, посвященном Дню независимости на территории посольства. Мы изучаем эту информацию", - говорится в комментарии посольства.