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"Хочется – пожалуйста" – Путин о членстве Финляндии и Швеции в НАТО
"Хочется – пожалуйста" – Путин о членстве Финляндии и Швеции в НАТО
При этом российский лидер анонсировал вынужденные ответные меры в случае расширения НАТО 30.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-30T13:26+0400
2022-06-30T13:26+0400
2022-06-30T13:38+0400
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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что у Москвы нет таких проблем с Швецией и Финляндией, "как есть с Украиной", поэтому их потенциальное вступление в НАТО не является предметом беспокойства для РФ.Российский лидер высказался о расширении НАТО после Каспийского саммита в Ашхабаде. При этом российский лидер анонсировал вынужденные ответные меры в случае расширения НАТО."Только мы должны ясно и четко себе представлять – раньше не было угрозы, в случае размещения военного контингента и инфраструктуры мы вынуждены будем отвечать зеркально и создавать такие же угрозы на территориях, откуда создают угрозы нам", – пояснил глава государства.Российский лидер также назвал ложным и "не имеющим ничего общего с действительностью" тезис о том, что цель России отодвинуть силы Североатлантического альянса подальше от своих границ, препятствуя вхождению Киева в альянс, привел к обратному, только уже со стороны Стокгольма и Хельсинки.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины" и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
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россия, в мире, новости, финляндия, швеция, украина, нато, обострение ситуации вокруг украины 2022
"Хочется – пожалуйста" – Путин о членстве Финляндии и Швеции в НАТО
13:26 30.06.2022 (обновлено: 13:38 30.06.2022)
При этом российский лидер анонсировал вынужденные ответные меры в случае расширения НАТО
ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что у Москвы нет таких проблем с Швецией и Финляндией, "как есть с Украиной", поэтому их потенциальное вступление в НАТО не является предметом беспокойства для РФ.
Российский лидер высказался о расширении НАТО после Каспийского саммита в Ашхабаде.
"Что касается Швеции и Финляндии, у нас нет таких проблем со Швецией и Финляндией, которые, к сожалению, есть с Украиной... У нас нет ничего, что нас могло бы беспокоить с точки зрения членства Финляндии или Швеции в НАТО. Хочется – пожалуйста", – начал президент.
При этом российский лидер анонсировал вынужденные ответные меры в случае расширения НАТО.
"Только мы должны ясно и четко себе представлять – раньше не было угрозы, в случае размещения военного контингента и инфраструктуры мы вынуждены будем отвечать зеркально и создавать такие же угрозы на территориях, откуда создают угрозы нам", – пояснил глава государства.
Российский лидер также назвал ложным и "не имеющим ничего общего с действительностью" тезис о том, что цель России отодвинуть силы Североатлантического альянса подальше от своих границ, препятствуя вхождению Киева в альянс, привел к обратному, только уже со стороны Стокгольма и Хельсинки.
"Для нас членство Финляндии и Швеции в НАТО это совсем не то, что членство Украины, это совершенно разные вещи. Они это прекрасно понимают. Просто вбрасывают в общественное мнение тезис этот, чтобы показать – ага, Россия не хотела, а теперь вот получила вдвойне. Нет. Это совершенно другая вещь", – отметил Путин.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины" и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.