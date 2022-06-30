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"Хочется – пожалуйста" – Путин о членстве Финляндии и Швеции в НАТО

"Хочется – пожалуйста" – Путин о членстве Финляндии и Швеции в НАТО

При этом российский лидер анонсировал вынужденные ответные меры в случае расширения НАТО 30.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-30T13:26+0400

2022-06-30T13:26+0400

2022-06-30T13:38+0400

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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что у Москвы нет таких проблем с Швецией и Финляндией, "как есть с Украиной", поэтому их потенциальное вступление в НАТО не является предметом беспокойства для РФ.Российский лидер высказался о расширении НАТО после Каспийского саммита в Ашхабаде. При этом российский лидер анонсировал вынужденные ответные меры в случае расширения НАТО."Только мы должны ясно и четко себе представлять – раньше не было угрозы, в случае размещения военного контингента и инфраструктуры мы вынуждены будем отвечать зеркально и создавать такие же угрозы на территориях, откуда создают угрозы нам", – пояснил глава государства.Российский лидер также назвал ложным и "не имеющим ничего общего с действительностью" тезис о том, что цель России отодвинуть силы Североатлантического альянса подальше от своих границ, препятствуя вхождению Киева в альянс, привел к обратному, только уже со стороны Стокгольма и Хельсинки.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины" и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.

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россия, в мире, новости, финляндия, швеция, украина, нато, обострение ситуации вокруг украины 2022