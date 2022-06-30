Made in Russia 2022: грандиозная Неделя моды в Москве - фото
Московская неделя моды была направлена на поддержку огромной индустрии в мегаполисе.
Московская неделя моды была направлена на поддержку огромной индустрии в мегаполисе.
В индустрии моды в столице России работают порядка 40 тысяч москвичей: дизайнеров, швейников, обувщиков, маркетологов, стилистов и представителей многих других креативных профессий.
В индустрии моды в столице России работают порядка 40 тысяч москвичей: дизайнеров, швейников, обувщиков, маркетологов, стилистов и представителей многих других креативных профессий.
Модные показы проходили в центре Москвы на разных площадках.
Модные показы проходили в центре Москвы на разных площадках.
Участие в Неделе моды приняли более 450 российских дизайнеров.
Участие в Неделе моды приняли более 450 российских дизайнеров.
Гостями площадок Недели моды в Москве стали более 1,6 миллиона человек.
Гостями площадок Недели моды в Москве стали более 1,6 миллиона человек.
Завсегдатаи модных показов сразу обратили внимание на четкий тайминг. За редким исключением, дефиле начинались секунда в секунду.
Завсегдатаи модных показов сразу обратили внимание на четкий тайминг. За редким исключением, дефиле начинались секунда в секунду.
Ситуация в модной индустрии России сегодня сложная – это большие проблемы из-за разрыва привычных цепочек поставок, роста цен на ткани и фурнитуру и прочих санкционных ограничений.
Ситуация в модной индустрии России сегодня сложная – это большие проблемы из-за разрыва привычных цепочек поставок, роста цен на ткани и фурнитуру и прочих санкционных ограничений.
Тем актуальнее стало проведение такого мероприятия. Подготовка к грандиозной Неделе моды в Москве велась несколько месяцев.
Тем актуальнее стало проведение такого мероприятия. Подготовка к грандиозной Неделе моды в Москве велась несколько месяцев.
Главной площадкой модной недели стал парк "Зарядье". Два демонстрационных зала оборудовали на территории паркинга — получилось креативно, в стиле хай-тек. Уютный бар в зоне ожидания помог избавиться от привычной толпы у входа.
Главной площадкой модной недели стал парк "Зарядье". Два демонстрационных зала оборудовали на территории паркинга — получилось креативно, в стиле хай-тек. Уютный бар в зоне ожидания помог избавиться от привычной толпы у входа.
Показы также проходили в Большом амфитеатре, на Парящем мосту и во внутреннем пространстве Китайгородской стены — памятника архитектуры первой половины XVI века.
Показы также проходили в Большом амфитеатре, на Парящем мосту и во внутреннем пространстве Китайгородской стены — памятника архитектуры первой половины XVI века.
"Масштаб меня поразил, — поделилась впечатлениями представитель PR бренда Barbino Maison Мария Пинчук. — Организация пространства в подземке "Зарядья" на высшем уровне: стилизация хай-тек, маркет с идеальными корнерами, четкая работа на местах".
"Масштаб меня поразил, — поделилась впечатлениями представитель PR бренда Barbino Maison Мария Пинчук. — Организация пространства в подземке "Зарядья" на высшем уровне: стилизация хай-тек, маркет с идеальными корнерами, четкая работа на местах".
Показы проходили также на ВДНХ и Тверской площади. Здесь же были мероприятия деловой программы и торговые ряды. Некоторые бренды приурочили к событию открытие новых корнеров в ТЦ.
Показы проходили также на ВДНХ и Тверской площади. Здесь же были мероприятия деловой программы и торговые ряды. Некоторые бренды приурочили к событию открытие новых корнеров в ТЦ.
У столичных модников появился повод прогуляться в креативных нарядах.
У столичных модников появился повод прогуляться в креативных нарядах.
На Московской неделе моды было много нестандартных манекенщиц: рослые и миниатюрные, худые и пышнотелые, улыбающиеся и строгие. И это иногда отвлекало внимание публики от нарядов.
На Московской неделе моды было много нестандартных манекенщиц: рослые и миниатюрные, худые и пышнотелые, улыбающиеся и строгие. И это иногда отвлекало внимание публики от нарядов.
Шоурумы для байеров, закупщиков одежды — главное отличие этой недели от предыдущих, где были лишь показы. В этот раз около 130 брендов более чем из 30 городов России разместили стенды в Музее моды в Гостином дворе. С их коллекциями там знакомились представители ретейла.
Шоурумы для байеров, закупщиков одежды — главное отличие этой недели от предыдущих, где были лишь показы. В этот раз около 130 брендов более чем из 30 городов России разместили стенды в Музее моды в Гостином дворе. С их коллекциями там знакомились представители ретейла.