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Made in Russia 2022: грандиозная Неделя моды в Москве - фото
Made in Russia 2022: грандиозная Неделя моды в Москве - фото
Гостями площадок Недели моды в Москве стали более 1,6 миллиона человек. Участие в Неделе моды приняли более 450 российских дизайнеров 30.06.2022, Sputnik Грузия
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Частью Недели моды стал традиционный "День без турникетов", в его рамках прошли экскурсии на швейные предприятия Москвы. На фестивале "Модная столица" проводили мастер-классы, лекции и дискуссии, связанные с фэшн-индустрией.
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фотоленты, мультимедиа, мода, стиль, россия, дизайнеры, новости в фотографиях, фото

Made in Russia 2022: грандиозная Неделя моды в Москве - фото

16:33 30.06.2022 (обновлено: 16:45 30.06.2022)
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Гостями площадок Недели моды в Москве стали более 1,6 миллиона человек. Участие в Неделе моды приняли более 450 российских дизайнеров
Частью Недели моды стал традиционный "День без турникетов", в его рамках прошли экскурсии на швейные предприятия Москвы. На фестивале "Модная столица" проводили мастер-классы, лекции и дискуссии, связанные с фэшн-индустрией.
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko

Московская неделя моды была направлена на поддержку огромной индустрии в мегаполисе.

Московская неделя моды была направлена на поддержку огромной индустрии в мегаполисе. - Sputnik Грузия
1/15
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko

Московская неделя моды была направлена на поддержку огромной индустрии в мегаполисе.

© AP Photo / Alexander Zemlianichenko

В индустрии моды в столице России работают порядка 40 тысяч москвичей: дизайнеров, швейников, обувщиков, маркетологов, стилистов и представителей многих других креативных профессий.

В индустрии моды в столице России работают порядка 40 тысяч москвичей: дизайнеров, швейников, обувщиков, маркетологов, стилистов и представителей многих других креативных профессий. - Sputnik Грузия
2/15
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko

В индустрии моды в столице России работают порядка 40 тысяч москвичей: дизайнеров, швейников, обувщиков, маркетологов, стилистов и представителей многих других креативных профессий.

© AP Photo / Alexander Zemlianichenko

Модные показы проходили в центре Москвы на разных площадках.

Модные показы проходили в центре Москвы на разных площадках. - Sputnik Грузия
3/15
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko

Модные показы проходили в центре Москвы на разных площадках.

© AP Photo / Alexander Zemlianichenko

Участие в Неделе моды приняли более 450 российских дизайнеров.

Участие в Неделе моды приняли более 450 российских дизайнеров. - Sputnik Грузия
4/15
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko

Участие в Неделе моды приняли более 450 российских дизайнеров.

© AP Photo / Alexander Zemlianichenko

Гостями площадок Недели моды в Москве стали более 1,6 миллиона человек.

Гостями площадок Недели моды в Москве стали более 1,6 миллиона человек. - Sputnik Грузия
5/15
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko

Гостями площадок Недели моды в Москве стали более 1,6 миллиона человек.

© AP Photo / Alexander Zemlianichenko

Завсегдатаи модных показов сразу обратили внимание на четкий тайминг. За редким исключением, дефиле начинались секунда в секунду.

Завсегдатаи модных показов сразу обратили внимание на четкий тайминг. За редким исключением, дефиле начинались секунда в секунду. - Sputnik Грузия
6/15
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko

Завсегдатаи модных показов сразу обратили внимание на четкий тайминг. За редким исключением, дефиле начинались секунда в секунду.

© AP Photo / Alexander Zemlianichenko

Ситуация в модной индустрии России сегодня сложная – это большие проблемы из-за разрыва привычных цепочек поставок, роста цен на ткани и фурнитуру и прочих санкционных ограничений.

Ситуация в модной индустрии России сегодня сложная – это большие проблемы из-за разрыва привычных цепочек поставок, роста цен на ткани и фурнитуру и прочих санкционных ограничений. - Sputnik Грузия
7/15
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko

Ситуация в модной индустрии России сегодня сложная – это большие проблемы из-за разрыва привычных цепочек поставок, роста цен на ткани и фурнитуру и прочих санкционных ограничений.

© AP Photo / Alexander Zemlianichenko

Тем актуальнее стало проведение такого мероприятия. Подготовка к грандиозной Неделе моды в Москве велась несколько месяцев.

Тем актуальнее стало проведение такого мероприятия. Подготовка к грандиозной Неделе моды в Москве велась несколько месяцев. - Sputnik Грузия
8/15
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko

Тем актуальнее стало проведение такого мероприятия. Подготовка к грандиозной Неделе моды в Москве велась несколько месяцев.

© AP Photo / Alexander Zemlianichenko

Главной площадкой модной недели стал парк "Зарядье". Два демонстрационных зала оборудовали на территории паркинга — получилось креативно, в стиле хай-тек. Уютный бар в зоне ожидания помог избавиться от привычной толпы у входа.

Главной площадкой модной недели стал парк &quot;Зарядье&quot;. Два демонстрационных зала оборудовали на территории паркинга — получилось креативно, в стиле хай-тек. Уютный бар в зоне ожидания помог избавиться от привычной толпы у входа. - Sputnik Грузия
9/15
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko

Главной площадкой модной недели стал парк "Зарядье". Два демонстрационных зала оборудовали на территории паркинга — получилось креативно, в стиле хай-тек. Уютный бар в зоне ожидания помог избавиться от привычной толпы у входа.

© AP Photo / Alexander Zemlianichenko

Показы также проходили в Большом амфитеатре, на Парящем мосту и во внутреннем пространстве Китайгородской стены — памятника архитектуры первой половины XVI века.

Показы также проходили в Большом амфитеатре, на Парящем мосту и во внутреннем пространстве Китайгородской стены — памятника архитектуры первой половины XVI века. - Sputnik Грузия
10/15
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko

Показы также проходили в Большом амфитеатре, на Парящем мосту и во внутреннем пространстве Китайгородской стены — памятника архитектуры первой половины XVI века.

© AP Photo / Alexander Zemlianichenko

"Масштаб меня поразил, — поделилась впечатлениями представитель PR бренда Barbino Maison Мария Пинчук. — Организация пространства в подземке "Зарядья" на высшем уровне: стилизация хай-тек, маркет с идеальными корнерами, четкая работа на местах".

&quot;Масштаб меня поразил, — поделилась впечатлениями представитель PR бренда Barbino Maison Мария Пинчук. — Организация пространства в подземке &quot;Зарядья&quot; на высшем уровне: стилизация хай-тек, маркет с идеальными корнерами, четкая работа на местах&quot;. - Sputnik Грузия
11/15
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko

"Масштаб меня поразил, — поделилась впечатлениями представитель PR бренда Barbino Maison Мария Пинчук. — Организация пространства в подземке "Зарядья" на высшем уровне: стилизация хай-тек, маркет с идеальными корнерами, четкая работа на местах".

© AP Photo / Alexander Zemlianichenko

Показы проходили также на ВДНХ и Тверской площади. Здесь же были мероприятия деловой программы и торговые ряды. Некоторые бренды приурочили к событию открытие новых корнеров в ТЦ.

Показы проходили также на ВДНХ и Тверской площади. Здесь же были мероприятия деловой программы и торговые ряды. Некоторые бренды приурочили к событию открытие новых корнеров в ТЦ. - Sputnik Грузия
12/15
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko

Показы проходили также на ВДНХ и Тверской площади. Здесь же были мероприятия деловой программы и торговые ряды. Некоторые бренды приурочили к событию открытие новых корнеров в ТЦ.

© AP Photo

У столичных модников появился повод прогуляться в креативных нарядах.

У столичных модников появился повод прогуляться в креативных нарядах. - Sputnik Грузия
13/15
© AP Photo

У столичных модников появился повод прогуляться в креативных нарядах.

© AP Photo / Alexander Zemlianichenko

На Московской неделе моды было много нестандартных манекенщиц: рослые и миниатюрные, худые и пышнотелые, улыбающиеся и строгие. И это иногда отвлекало внимание публики от нарядов.

На Московской неделе моды было много нестандартных манекенщиц: рослые и миниатюрные, худые и пышнотелые, улыбающиеся и строгие. И это иногда отвлекало внимание публики от нарядов. - Sputnik Грузия
14/15
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko

На Московской неделе моды было много нестандартных манекенщиц: рослые и миниатюрные, худые и пышнотелые, улыбающиеся и строгие. И это иногда отвлекало внимание публики от нарядов.

© AP Photo / Alexander Zemlianichenko

Шоурумы для байеров, закупщиков одежды — главное отличие этой недели от предыдущих, где были лишь показы. В этот раз около 130 брендов более чем из 30 городов России разместили стенды в Музее моды в Гостином дворе. С их коллекциями там знакомились представители ретейла.

Шоурумы для байеров, закупщиков одежды — главное отличие этой недели от предыдущих, где были лишь показы. В этот раз около 130 брендов более чем из 30 городов России разместили стенды в Музее моды в Гостином дворе. С их коллекциями там знакомились представители ретейла. - Sputnik Грузия
15/15
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko

Шоурумы для байеров, закупщиков одежды — главное отличие этой недели от предыдущих, где были лишь показы. В этот раз около 130 брендов более чем из 30 городов России разместили стенды в Музее моды в Гостином дворе. С их коллекциями там знакомились представители ретейла.

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