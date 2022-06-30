https://sputnik-georgia.ru/20220630/made-in-russia-2022-kak-proshla-moskovskaya-nedelya-mody---foto-268040657.html

Made in Russia 2022: грандиозная Неделя моды в Москве - фото

Made in Russia 2022: грандиозная Неделя моды в Москве - фото

Гостями площадок Недели моды в Москве стали более 1,6 миллиона человек. Участие в Неделе моды приняли более 450 российских дизайнеров 30.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-30T16:33+0400

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Частью Недели моды стал традиционный "День без турникетов", в его рамках прошли экскурсии на швейные предприятия Москвы. На фестивале "Модная столица" проводили мастер-классы, лекции и дискуссии, связанные с фэшн-индустрией.

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фотоленты, мультимедиа, мода, стиль, россия, дизайнеры, новости в фотографиях, фото