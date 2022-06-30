https://sputnik-georgia.ru/20220630/na-doroge-zhinvali-barisakho-shatili-vnov-vvedeny-ogranicheniya-268021570.html

На дороге Жинвали-Барисахо-Шатили вновь введены ограничения

На дороге Жинвали-Барисахо-Шатили вновь введены ограничения

Ограничения введены из-за начавшихся оползневых процессов 30.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-30T11:31+0400

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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Движение всех видов транспорта запрещено на 20-22 км дороги внутригосударственного значения Жинвали-Барисахо-Шатили на на северо-востоке страны, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии.По информации ведомства, ограничения введены из-за начавшихся оползневых процессов и будут действовать до полной ликвидации последствий стихии.Ограничения также пришлось ввести на 70-106 км этой же дороги. Здесь накануне ночью с гор на автодорогу обрушилась часть скалы. На участке запрещено движение всех видов транспорта.Регион Мцхета-Мтианети наиболее сильно пострадал от сильных дождей, которые обрушились на горные районы с 26 июня. В понедельник из региона было эвакуировано на вертолетах более 170 туристов и несовершеннолетних. Один из иностранных туристов погиб в результате схода оползня.Инцидент с туристом произошел в воскресенье на участке дороги Барисахо-Шатили, между селами Магароскари и Хомси. Мужчину, ехавшего на мотоцикле, снес в воду оползень. В социальной сети появились кадры трагедии.

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