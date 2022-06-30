https://sputnik-georgia.ru/20220630/na-mostu-v-tbilisi-potrebovali-povysit-oplatu-truda-rabotnikov-268065047.html

На мосту в Тбилиси потребовали повысить оплату труда работников

На мосту в Тбилиси потребовали повысить оплату труда работников

В Грузии существует несправедливое отношение к наемным работникам, считает представитель "Центра Прогресса" 30.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-30T22:16+0400

2022-06-30T22:16+0400

2022-06-30T22:16+0400

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европа

анна долидзе

зарплата

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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Неправительственная организация "Центр прогресса" устроила акцию-перформанс "Европа - это достойная зарплата" на мосту Галактиона в Тбилиси.Главное требование участников немногочисленной акции - повышение в стране заработной платы.По словам представителя "Центра Прогресса" Ираклия Буцинашвили, в Грузии существует несправедливое отношение к наемным работникам и в большей степени это отражается на заработной плате."Когда у людей в стране смешные и несуразные зарплаты, о какой Европе идет речь? Если у нас есть стремление к европейским ценностям, мы должны, в первую очередь, учитывать права людей и достойную оплату их труда", - сказал Ираклий Буцинашвили.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, европа, анна долидзе, зарплата