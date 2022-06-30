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На мосту в Тбилиси потребовали повысить оплату труда работников
На мосту в Тбилиси потребовали повысить оплату труда работников
В Грузии существует несправедливое отношение к наемным работникам, считает представитель "Центра Прогресса" 30.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-30T22:16+0400
2022-06-30T22:16+0400
2022-06-30T22:16+0400
грузия
новости
общество
европа
анна долидзе
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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Неправительственная организация "Центр прогресса" устроила акцию-перформанс "Европа - это достойная зарплата" на мосту Галактиона в Тбилиси.Главное требование участников немногочисленной акции - повышение в стране заработной платы.По словам представителя "Центра Прогресса" Ираклия Буцинашвили, в Грузии существует несправедливое отношение к наемным работникам и в большей степени это отражается на заработной плате."Когда у людей в стране смешные и несуразные зарплаты, о какой Европе идет речь? Если у нас есть стремление к европейским ценностям, мы должны, в первую очередь, учитывать права людей и достойную оплату их труда", - сказал Ираклий Буцинашвили.
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грузия, новости, общество, европа, анна долидзе, зарплата
На мосту в Тбилиси потребовали повысить оплату труда работников
В Грузии существует несправедливое отношение к наемным работникам, считает представитель "Центра Прогресса"
ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Неправительственная организация "Центр прогресса" устроила акцию-перформанс "Европа - это достойная зарплата" на мосту Галактиона в Тбилиси.
Главное требование участников немногочисленной акции - повышение в стране заработной платы.
"Сегодня много говорят о Европе как об источнике демократии и порядка, но мы считаем и должны подчеркнуть, что Европа — это богатство и благополучие, Европа — это справедливая оплата труда", — сказала лидер партии "Для народа" Анна Долидзе, которая присоединилась к акции.
По словам представителя "Центра Прогресса" Ираклия Буцинашвили, в Грузии существует несправедливое отношение к наемным работникам и в большей степени это отражается на заработной плате.
"Когда у людей в стране смешные и несуразные зарплаты, о какой Европе идет речь? Если у нас есть стремление к европейским ценностям, мы должны, в первую очередь, учитывать права людей и достойную оплату их труда", - сказал Ираклий Буцинашвили.