https://sputnik-georgia.ru/20220630/na-predele-emotsiy-kvaratskheliya-poproschalsya-s-batumskim-dinamo-pered-otezdom-v-napoli-268024456.html
На пределе эмоций: Кварацхелия попрощался с батумским "Динамо" перед отъездом в "Наполи"
На пределе эмоций: Кварацхелия попрощался с батумским "Динамо" перед отъездом в "Наполи"
Кварацхелия – первый грузинский игрок после Кахи Каладзе и Левана Мчедлидзе, который сыграет в итальянской Серии А 30.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-30T13:46+0400
2022-06-30T13:46+0400
2022-06-30T13:46+0400
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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Прощание полузащитника сборной Грузии Хвичи Кварацхелия с батумским "Динамо" прошло на "Динамо Арене" при полном аншлаге – стадион был забит болельщиками перед его отъездом в "Наполи".Переход Кварацхелия в "Наполи" стал одним из главных предметов обсуждения не только в Грузии, но и за ее пределами. Грузинский полузащитник присоединится к итальянскому клубу уже 1 июля.Зрелищный матч завершился со счетом 4:1. Батумское "Динамо" под руководством Гии Гегучадзе набрало 47 очков и увеличило отрыв от тбилисцев до девяти очков.После окончания матча к болельщикам обратился и сам Кварацхелия, которому было сложно скрыть эмоции."Мне трудно говорить, мы провели вместе не так много времени, но вы подарили мне много эмоций и дали мотивацию, чтобы я достиг еще большего. Большое вам за это спасибо", – сказал Кварацхелия.Полузащитник пожелал успехов своему клубу как в чемпионате, так и на евротурнирах, отметив, что "батумцы этого заслуживают".Кварацхелия – первый грузинский игрок после Кахи Каладзе и Левана Мчедлидзе, который сыграет в итальянской Серии А.
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спорт, новости, грузия, хвича кварацхелия, каха каладзе, леван мчедлидзе, батуми, тбилиси
На пределе эмоций: Кварацхелия попрощался с батумским "Динамо" перед отъездом в "Наполи"
Кварацхелия – первый грузинский игрок после Кахи Каладзе и Левана Мчедлидзе, который сыграет в итальянской Серии А
ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Прощание полузащитника сборной Грузии Хвичи Кварацхелия с батумским "Динамо" прошло на "Динамо Арене" при полном аншлаге – стадион был забит болельщиками перед его отъездом в "Наполи".
Переход Кварацхелия в "Наполи" стал одним из главных предметов обсуждения не только в Грузии, но и за ее пределами. Грузинский полузащитник присоединится к итальянскому клубу уже 1 июля.
"Мы гордимся тем, что Хвича играл в "Динамо" Батуми. Но сейчас пришло время устроить Кваре проводы в "Наполи" так, как мы умеем", – сказал один из болельщиков перед началом матча между динамовцами Батуми и Тбилиси, который стал для Кварацхелия последним в составе клуба.
Зрелищный матч завершился со счетом 4:1. Батумское "Динамо" под руководством Гии Гегучадзе набрало 47 очков и увеличило отрыв от тбилисцев до девяти очков.
После окончания матча к болельщикам обратился и сам Кварацхелия, которому было сложно скрыть эмоции.
"Мне трудно говорить, мы провели вместе не так много времени, но вы подарили мне много эмоций и дали мотивацию, чтобы я достиг еще большего. Большое вам за это спасибо", – сказал Кварацхелия.
Полузащитник пожелал успехов своему клубу как в чемпионате, так и на евротурнирах, отметив, что "батумцы этого заслуживают".
Кварацхелия – первый грузинский игрок после Кахи Каладзе и Левана Мчедлидзе, который сыграет в итальянской Серии А.