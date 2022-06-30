https://sputnik-georgia.ru/20220630/na-predele-emotsiy-kvaratskheliya-poproschalsya-s-batumskim-dinamo-pered-otezdom-v-napoli-268024456.html

На пределе эмоций: Кварацхелия попрощался с батумским "Динамо" перед отъездом в "Наполи"

На пределе эмоций: Кварацхелия попрощался с батумским "Динамо" перед отъездом в "Наполи"

Кварацхелия – первый грузинский игрок после Кахи Каладзе и Левана Мчедлидзе, который сыграет в итальянской Серии А 30.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-30T13:46+0400

2022-06-30T13:46+0400

2022-06-30T13:46+0400

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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Прощание полузащитника сборной Грузии Хвичи Кварацхелия с батумским "Динамо" прошло на "Динамо Арене" при полном аншлаге – стадион был забит болельщиками перед его отъездом в "Наполи".Переход Кварацхелия в "Наполи" стал одним из главных предметов обсуждения не только в Грузии, но и за ее пределами. Грузинский полузащитник присоединится к итальянскому клубу уже 1 июля.Зрелищный матч завершился со счетом 4:1. Батумское "Динамо" под руководством Гии Гегучадзе набрало 47 очков и увеличило отрыв от тбилисцев до девяти очков.После окончания матча к болельщикам обратился и сам Кварацхелия, которому было сложно скрыть эмоции."Мне трудно говорить, мы провели вместе не так много времени, но вы подарили мне много эмоций и дали мотивацию, чтобы я достиг еще большего. Большое вам за это спасибо", – сказал Кварацхелия.Полузащитник пожелал успехов своему клубу как в чемпионате, так и на евротурнирах, отметив, что "батумцы этого заслуживают".Кварацхелия – первый грузинский игрок после Кахи Каладзе и Левана Мчедлидзе, который сыграет в итальянской Серии А.

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спорт, новости, грузия, хвича кварацхелия, каха каладзе, леван мчедлидзе, батуми, тбилиси