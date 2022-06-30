https://sputnik-georgia.ru/20220630/predsedatel-parlamenta-rezko-otvetil-poslu-ssha-v-gruzii-268067234.html

Председатель парламента резко ответил послу США в Грузии

Председатель парламента резко ответил послу США в Грузии

Власти Грузии используют "нарративы ФСБ", что Запад хочет открытия второго фронта в стране, заявила посол 30.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-30T23:24+0400

2022-06-30T23:24+0400

2022-06-30T23:49+0400

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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Я не читаю руководства ФСБ, чтобы комментировать слова посла США, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили в ответ на заявление посла США Келли Дегнан.Посол США заявила, что власти Грузии используют "нарративы ФСБ", что Запад хочет открытия второго фронта в стране.Сам премьер Гарибашвили заявил, что "второго фронта в Грузии не будет". Эта фраза стала объектом острой критики либеральной оппозиции, а также высокопоставленных американских дипломатов, включая советника госсекретаря Блинкена Карин Донфрид и посла в Грузии Келли Дегнан. Они считают, что навязывание Грузии второго фронта – выдумка Кремля. Хотя председатель Совбеза Украины Данилов и другие ведущие лица киевского режима неоднократно призывали Грузию противопоставить себя России, включая начать военную операцию в Абхазии.

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