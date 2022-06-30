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Председатель парламента резко ответил послу США в Грузии
Председатель парламента резко ответил послу США в Грузии
Власти Грузии используют "нарративы ФСБ", что Запад хочет открытия второго фронта в стране, заявила посол 30.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-30T23:24+0400
2022-06-30T23:24+0400
2022-06-30T23:49+0400
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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Я не читаю руководства ФСБ, чтобы комментировать слова посла США, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили в ответ на заявление посла США Келли Дегнан.Посол США заявила, что власти Грузии используют "нарративы ФСБ", что Запад хочет открытия второго фронта в стране.Сам премьер Гарибашвили заявил, что "второго фронта в Грузии не будет". Эта фраза стала объектом острой критики либеральной оппозиции, а также высокопоставленных американских дипломатов, включая советника госсекретаря Блинкена Карин Донфрид и посла в Грузии Келли Дегнан. Они считают, что навязывание Грузии второго фронта – выдумка Кремля. Хотя председатель Совбеза Украины Данилов и другие ведущие лица киевского режима неоднократно призывали Грузию противопоставить себя России, включая начать военную операцию в Абхазии.
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грузия, новости, политика, сша, фсб, шалва папуашвили
Председатель парламента резко ответил послу США в Грузии
23:24 30.06.2022 (обновлено: 23:49 30.06.2022)
Власти Грузии используют "нарративы ФСБ", что Запад хочет открытия второго фронта в стране, заявила посол
ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Я не читаю руководства ФСБ, чтобы комментировать слова посла США, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили в ответ на заявление посла США Келли Дегнан.
Посол США заявила, что власти Грузии используют "нарративы ФСБ", что Запад хочет открытия второго фронта в стране.
"Я не комментировал и не могу комментировать это заявление. Я не читал руководства ФСБ, не знаю, ничего не скажу", - сказал Папуашвили.
Сам премьер Гарибашвили заявил, что "второго фронта в Грузии не будет". Эта фраза стала объектом острой критики либеральной оппозиции, а также высокопоставленных американских дипломатов, включая советника госсекретаря Блинкена Карин Донфрид и посла в Грузии Келли Дегнан. Они считают, что навязывание Грузии второго фронта – выдумка Кремля. Хотя председатель Совбеза Украины Данилов и другие ведущие лица киевского режима неоднократно призывали Грузию противопоставить себя России, включая начать военную операцию в Абхазии.