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Премьер пообещал главе Евросовета продвинуть Грузию на пути к ЕС

Премьер пообещал главе Евросовета продвинуть Грузию на пути к ЕС

Встреча главы грузинского правительства с президентом Евросовета прошла в Мадриде 30.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-30T14:21+0400

2022-06-30T14:21+0400

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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили пообещал президенту Европейского совета Шарлю Мишелю, что власти сделаю все необходимое для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз.Гарибашвили и Мишель провели встречу в Мадриде, где проходит саммит НАТО. Как сообщает пресс-служба правительства, на встрече премьер отметил, что предоставление Грузии европейской перспективы является историческим решением. Евросовет и лидеры стран-членов ЕС подтвердили, что будущее Грузии в Евросоюзе, отметил Гарибашвили.О переговорах с грузинским премьером президент Евросовета также написал в Twitter."На прошлой неделе Совет Евросоюза решил вопрос перспективы членства Грузии в Евросоюз. Мы берем обязательство на дальнейшую поддержку, чтобы продвинуть этот процесс для осуществления столь необходимых реформ", – написал Шарль Мишель.На прошлой неделе Совет Евросоюза принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус кандидата, как только будут выполнены поставленные приоритеты.Речь идет о 12 условиях, которые ранее назвала Еврокомиссия в своем заключении по заявке Грузии, среди них искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.Еврокомиссия отметила, что будет наблюдать за процессами в стране и в конце 2022 года составит отчет.

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