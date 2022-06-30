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Премьер пообещал главе Евросовета продвинуть Грузию на пути к ЕС
Премьер пообещал главе Евросовета продвинуть Грузию на пути к ЕС
Встреча главы грузинского правительства с президентом Евросовета прошла в Мадриде 30.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-30T14:21+0400
2022-06-30T14:21+0400
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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили пообещал президенту Европейского совета Шарлю Мишелю, что власти сделаю все необходимое для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз.Гарибашвили и Мишель провели встречу в Мадриде, где проходит саммит НАТО. Как сообщает пресс-служба правительства, на встрече премьер отметил, что предоставление Грузии европейской перспективы является историческим решением. Евросовет и лидеры стран-членов ЕС подтвердили, что будущее Грузии в Евросоюзе, отметил Гарибашвили.О переговорах с грузинским премьером президент Евросовета также написал в Twitter."На прошлой неделе Совет Евросоюза решил вопрос перспективы членства Грузии в Евросоюз. Мы берем обязательство на дальнейшую поддержку, чтобы продвинуть этот процесс для осуществления столь необходимых реформ", – написал Шарль Мишель.На прошлой неделе Совет Евросоюза принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус кандидата, как только будут выполнены поставленные приоритеты.Речь идет о 12 условиях, которые ранее назвала Еврокомиссия в своем заключении по заявке Грузии, среди них искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.Еврокомиссия отметила, что будет наблюдать за процессами в стране и в конце 2022 года составит отчет.
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политика, новости, грузия, мадрид, еврокомиссия
Премьер пообещал главе Евросовета продвинуть Грузию на пути к ЕС
14:21 30.06.2022 (обновлено: 15:05 30.06.2022)
Встреча главы грузинского правительства с президентом Евросовета прошла в Мадриде
ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили пообещал президенту Европейского совета Шарлю Мишелю, что власти сделаю все необходимое для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
Гарибашвили и Мишель провели встречу в Мадриде, где проходит саммит НАТО. Как сообщает пресс-служба правительства, на встрече премьер отметил, что предоставление Грузии европейской перспективы является историческим решением. Евросовет и лидеры стран-членов ЕС подтвердили, что будущее Грузии в Евросоюзе, отметил Гарибашвили.
"После принятия решения о присвоении Грузии европейской перспективы мы будем тесно работать, чтобы продвинуть Грузию на пути получения статуса кандидата на вступление в ЕС. На встрече я вновь отметил приверженность правительства Грузии неустанной работе по всем приоритетным направлениям, определенным Еврокомиссией", – написал Гарибашвили в микроблоге Twitter.
О переговорах с грузинским премьером президент Евросовета также написал в Twitter.
"На прошлой неделе Совет Евросоюза решил вопрос перспективы членства Грузии в Евросоюз. Мы берем обязательство на дальнейшую поддержку, чтобы продвинуть этот процесс для осуществления столь необходимых реформ", – написал
Шарль Мишель.
На прошлой неделе Совет Евросоюза принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус кандидата, как только будут выполнены поставленные приоритеты.
Речь идет о 12 условиях, которые ранее назвала Еврокомиссия в своем заключении по заявке Грузии, среди них искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.
Еврокомиссия отметила, что будет наблюдать за процессами в стране и в конце 2022 года составит отчет.