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Программа искоренения гепатита С в Грузии завершится к 2025 году

Программа искоренения гепатита С в Грузии завершится к 2025 году

За последние шесть лет распространение гепатита С в Грузии сократилось на 67% 30.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-30T07:31+0400

2022-06-30T07:31+0400

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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Программу искоренения гепатита С в Грузии планируется завершить к 2025 году, говорится в пресс-релизе тбилисской инфекционной больницы.По последним данным, в Грузии благодаря данной программе от гепатита С излечились около 80 тысяч человек.Эти данные Грузия представила на Международном конгрессе печени, который прошел в Лондоне 22-26 июня. Профессор Акакий Абутидзе ознакомил международных экспертов с опытом Грузии в этом направлении.На конгрессе еще раз было отмечено, что Грузия является лидером в мире на пути искоренения гепатита С.Осуществление программы началось в 2015 году. В Грузии в течение последних шести лет распространение гепатита С сократилось на 67%. В 2015 году данный показатель составлял 5,4%, а в 2021 году – 1,8%.С 2015 года по сей день в Грузии скрининг на гепатит С сделали более 2,3 миллиона взрослых граждан страны. Из них у 96 тысячи подтвердилась хроническая инфекция, а около 80 тысяч прошли лечение. Показатель излечения достиг 98%.В 2021 году в Грузии специалисты провели специальное исследование, именно оно показало, что среди взрослого населения распространение активных случаев составляет 1,8%, а среди детей случаи не зафиксированы.Вакцину от гепатита С в Грузии детям делают три раза – при рождении, в два месяца и в четыре месяца.Исходя из путей передачи вируса гепатита С, к группе высокого риска относятся потребители наркотиков инъекционным путем, те лица, которые часто делают переливание крови, а также другие медицинские манипуляции, лица, которые имеют частые и не защищенные половые контакты.Сегодня Грузия – единственная страна, где лечение гепатита С медикаментами новейшего поколения полностью бесплатно. Аналога грузинской программы элиминации гепатита С еще не было нигде в мире.В рамках этой программы оформлено десятилетнее соглашение с американской компанией Gilead Sciences, которая и обеспечивает страну дорогостоящими медикаментами. Участникам программы предоставляют препарат "Совальди".В 2015 году было проведено исследование, которое показало, что почти 8% жителей Грузии были носителями гепатита С, поэтому страна оказалась перед большим вызовом.

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