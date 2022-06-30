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https://sputnik-georgia.ru/20220630/restavratory-iz-gruzii-smogut-proyti-stazhirovku-v-muzeyakh-vatikana-268043658.html
Реставраторы из Грузии смогут пройти стажировку в музеях Ватикана
Реставраторы из Грузии смогут пройти стажировку в музеях Ватикана
Грузинская делегация также посетила реставрационные лаборатории, ознакомилась со спецификой работы лабораторий, а также с современными технологиями 30.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-30T17:22+0400
2022-06-30T17:22+0400
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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Возможности направления студентов, кураторов, реставраторов-консерваторов из Грузии в музеи Ватикана для повышения квалификации обсудили министр культуры, спорта и молодежи Грузии Тея Цулукиани с директором музеев Ватикана Барбарой Ята.Цулукиани находилась в Ватикане в связи с выступлением грузинского Патриаршего хора кафедрального собора Святой Троицы Самеба в Сикстинской капелле. Концерт стал значимым событием, так как певчие из Грузии впервые выступили в стенах Сикстинской капеллы.В ходе визита министр заинтересовалась программами стажировки в музее Ватикана в области музеографии, кураторской деятельности. Барбара Ята в свою очередь рассказала о различных программах стажировки и пообещала министру дальнейшее сотрудничество в этом направлении.Делегация министерства также посетила реставрационные лаборатории, ознакомилась со спецификой работы лабораторий, современными технологиями, вопросами, связанными с производственной средой и безопасностью труда.
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грузия, новости, культура, тея цулукиани, ватикан, реставрация

Реставраторы из Грузии смогут пройти стажировку в музеях Ватикана

17:22 30.06.2022
© Courtesy of Ministry of Culture Sport and YouthМинистр культуры, спорта и молодежи Грузии Тея Цулукиани и директор музеев Ватикана Барбара Ята
Министр культуры, спорта и молодежи Грузии Тея Цулукиани и директор музеев Ватикана Барбара Ята - Sputnik Грузия, 1920, 30.06.2022
© Courtesy of Ministry of Culture Sport and Youth
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Грузинская делегация также посетила реставрационные лаборатории, ознакомилась со спецификой работы лабораторий, а также с современными технологиями
ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Возможности направления студентов, кураторов, реставраторов-консерваторов из Грузии в музеи Ватикана для повышения квалификации обсудили министр культуры, спорта и молодежи Грузии Тея Цулукиани с директором музеев Ватикана Барбарой Ята.
© Courtesy of Ministry of Culture Sport and YouthЦулукиани посетила реставрационные лаборатории музеев Ватикана
Цулукиани посетила реставрационные лаборатории музеев Ватикана - Sputnik Грузия, 1920, 30.06.2022
Цулукиани посетила реставрационные лаборатории музеев Ватикана
© Courtesy of Ministry of Culture Sport and Youth
Цулукиани находилась в Ватикане в связи с выступлением грузинского Патриаршего хора кафедрального собора Святой Троицы Самеба в Сикстинской капелле. Концерт стал значимым событием, так как певчие из Грузии впервые выступили в стенах Сикстинской капеллы.
© Courtesy of Ministry of Culture Sport and YouthЦулукиани посетила реставрационные лаборатории музеев Ватикана
Цулукиани посетила реставрационные лаборатории музеев Ватикана - Sputnik Грузия, 1920, 30.06.2022
Цулукиани посетила реставрационные лаборатории музеев Ватикана
© Courtesy of Ministry of Culture Sport and Youth
В ходе визита министр заинтересовалась программами стажировки в музее Ватикана в области музеографии, кураторской деятельности. Барбара Ята в свою очередь рассказала о различных программах стажировки и пообещала министру дальнейшее сотрудничество в этом направлении.
© Courtesy of Ministry of Culture Sport and YouthРеставрационные лаборатории музеев Ватикана
Реставрационные лаборатории музеев Ватикана - Sputnik Грузия, 1920, 30.06.2022
Реставрационные лаборатории музеев Ватикана
© Courtesy of Ministry of Culture Sport and Youth
Делегация министерства также посетила реставрационные лаборатории, ознакомилась со спецификой работы лабораторий, современными технологиями, вопросами, связанными с производственной средой и безопасностью труда.
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