https://sputnik-georgia.ru/20220630/restavratory-iz-gruzii-smogut-proyti-stazhirovku-v-muzeyakh-vatikana-268043658.html

Реставраторы из Грузии смогут пройти стажировку в музеях Ватикана

Реставраторы из Грузии смогут пройти стажировку в музеях Ватикана

Грузинская делегация также посетила реставрационные лаборатории, ознакомилась со спецификой работы лабораторий, а также с современными технологиями 30.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-30T17:22+0400

2022-06-30T17:22+0400

2022-06-30T17:22+0400

грузия

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тея цулукиани

ватикан

реставрация

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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Возможности направления студентов, кураторов, реставраторов-консерваторов из Грузии в музеи Ватикана для повышения квалификации обсудили министр культуры, спорта и молодежи Грузии Тея Цулукиани с директором музеев Ватикана Барбарой Ята.Цулукиани находилась в Ватикане в связи с выступлением грузинского Патриаршего хора кафедрального собора Святой Троицы Самеба в Сикстинской капелле. Концерт стал значимым событием, так как певчие из Грузии впервые выступили в стенах Сикстинской капеллы.В ходе визита министр заинтересовалась программами стажировки в музее Ватикана в области музеографии, кураторской деятельности. Барбара Ята в свою очередь рассказала о различных программах стажировки и пообещала министру дальнейшее сотрудничество в этом направлении.Делегация министерства также посетила реставрационные лаборатории, ознакомилась со спецификой работы лабораторий, современными технологиями, вопросами, связанными с производственной средой и безопасностью труда.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, культура, тея цулукиани, ватикан, реставрация