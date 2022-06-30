https://sputnik-georgia.ru/20220630/rossiya-pri-eksporte-zerna-i-rastitelnogo-masla-perekhodit-na-poshliny-v-rublyakh-268039598.html

Россия при экспорте зерна и растительного масла переходит на пошлины в рублях

Россия при экспорте зерна и растительного масла переходит на пошлины в рублях

Причина корректировки – снижение влияния валютных курсов на размер экспортной пошлины 30.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-30T15:50+0400

2022-06-30T15:50+0400

2022-06-30T15:50+0400

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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Таможенная подкомиссия одобрила перевод в рубли расчета пошлин на экспорт из РФ зерна и подсолнечного масла.В России со 2 июня 2021 года заработала гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Кроме того, с 1 сентября 2021 года до 31 августа 2022 года в РФ действует плавающая пошлина на экспорт подсолнечного масла.Пошлина на экспорт пшеницы из России с 29 июня по 5 июля включительно составит 146,1 доллара за тонну, на вывоз ячменя - 117,5 доллара, кукурузы - 88,7 доллара за тонну.Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ с 1 июля вырастет до 560,1 доллара за тонну с 525 долларов в июне.

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россия, новости, экономика, зерно