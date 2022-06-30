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Сивков предупредил о риске разгорания ядерной войны – видео
Сивков предупредил о риске разгорания ядерной войны – видео
Турция, Швеция и Финляндия по итогам переговоров в Мадриде подписали соглашение по безопасности, которое разблокирует процесс по присоединению северных стран к... 30.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-30T15:29+0400
2022-06-30T15:29+0400
2022-06-30T15:35+0400
обострение ситуации вокруг украины 2022
мультимедиа
видео
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Что это означает для России? Почему Турция пошла на уступки Западу?Как Россия может воспринимать попытки стран НАТО блокировать Калининград и Шпицберген? Почему судьба Украины уже предопределена? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал доктор военных наук Константин Сивков.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
обострение ситуации вокруг украины 2022, мультимедиа, видео, видео
Сивков предупредил о риске разгорания ядерной войны – видео
15:29 30.06.2022 (обновлено: 15:35 30.06.2022)
Турция, Швеция и Финляндия по итогам переговоров в Мадриде подписали соглашение по безопасности, которое разблокирует процесс по присоединению северных стран к альянсу, заявил на пресс-конференции генсек Йенс Столтенберг
Что это означает для России? Почему Турция пошла на уступки Западу?
Как Россия может воспринимать попытки стран НАТО блокировать Калининград и Шпицберген? Почему судьба Украины уже предопределена?
Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал доктор военных наук Константин Сивков.