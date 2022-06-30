https://sputnik-georgia.ru/20220630/sivkov-predupredil-o-riske-razgoraniya-yadernoy-voyny---video-268038785.html

Сивков предупредил о риске разгорания ядерной войны – видео

Сивков предупредил о риске разгорания ядерной войны – видео

Турция, Швеция и Финляндия по итогам переговоров в Мадриде подписали соглашение по безопасности, которое разблокирует процесс по присоединению северных стран к... 30.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-30T15:29+0400

2022-06-30T15:29+0400

2022-06-30T15:35+0400

обострение ситуации вокруг украины 2022

мультимедиа

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/1e/268038514_0:53:1644:978_1920x0_80_0_0_f091269a0b0d79868a9f28bc9141d7ab.png

Что это означает для России? Почему Турция пошла на уступки Западу?Как Россия может воспринимать попытки стран НАТО блокировать Калининград и Шпицберген? Почему судьба Украины уже предопределена? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал доктор военных наук Константин Сивков.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

обострение ситуации вокруг украины 2022, мультимедиа, видео, видео