https://sputnik-georgia.ru/20220630/skandalnoe-delo-o-proslushkakh-v-gruzii-doydet-do-espch-268013247.html
Скандальное дело о прослушках в Грузии дошло до ЕСПЧ
Скандальное дело о прослушках в Грузии дошло до ЕСПЧ
В иске НПО настаивают на нарушении двух статей Европейской конвенции по правам человека 30.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-30T07:01+0400
2022-06-30T07:01+0400
2022-06-30T08:18+0400
грузия
новости
общество
тбилиси
брюссель
сгб
карл харцель
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23428/88/234288801_0:203:3888:2390_1920x0_80_0_0_31da09a525383eecab4fc871d562fd20.jpg
ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Грузинские НПО "Международная прозрачность – Грузия" и "Ассоциация молодых юристов" обратились в Европейский суд по правам человека по скандальному делу о прослушках.Аудиозаписи разговоров представителей грузинского духовенства были обнародованы в эфире оппозиционного телеканала "ТВ Пирвели" в августе 2021 года. Кроме того, в сентябре в Интернете появились три тысячи аудиозаписей. Речь идет о слежке за более чем 100 священнослужителями, а также дипломатами, журналистами, представителями гражданских организаций и политиками, и более чем 58 тысячах файлах тайной записи. Уголовное дело возбуждено по факту нарушения тайны частной коммуникации.Как утверждают НПО, причиной их обращения в суд стало то, что прокуратура не предоставила никому из тех, чьи переговоры были обнародованы, статус пострадавшего, а само расследование так и не продвинулось.В иске НПО настаивают на нарушении статьи 8 (право на неприкосновенность личной и семейной жизни) и статьи 13 (право на эффективное средство правовой защиты) Европейской конвенции по правам человека.Кроме того, в иске требуется обязать государство предоставить материалы расследования.На данный момент известно, что Генпрокуратура Грузии обратилась за помощью к западным странам по делу о расследовании тайных прослушек.Властям Грузии пришлось объясняться с Брюсселем, так как среди материалов была расшифровка беседы между Карлом Харцелем и одним из его сотрудников в марте 2020 года, в которой они обсуждают ситуацию в церкви и проведение массовых ритуалов во время пандемии.Тем временем журналисты оппозиционного телеканала "Мтавари" опубликовали результаты своего журналистского расследования. По данным телеканала, тайные записи из СГБ слил прессе житель Тбилиси, бывший сотрудник ведомства Акакий Немсадзе, который покончил жизнь самоубийством в июле прошлого года. Перед смертью он решил разоблачить преступную систему, утверждает СМИ, и разослал файлы на электронную почту оппозиционных телеканалов.Власти Грузии заявили , что следствие даст ответ на вопрос, были ли распространенные записи получены законные путем.
тбилиси
брюссель
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23428/88/234288801_216:0:3672:2592_1920x0_80_0_0_65ee08e502148102caeef4821c6fded4.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, тбилиси, брюссель, сгб, карл харцель
Скандальное дело о прослушках в Грузии дошло до ЕСПЧ
07:01 30.06.2022 (обновлено: 08:18 30.06.2022)
В иске НПО настаивают на нарушении двух статей Европейской конвенции по правам человека
ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Грузинские НПО "Международная прозрачность – Грузия" и "Ассоциация молодых юристов" обратились в Европейский суд по правам человека по скандальному делу о прослушках.
Аудиозаписи разговоров представителей грузинского духовенства были обнародованы в эфире оппозиционного телеканала "ТВ Пирвели" в августе 2021 года. Кроме того, в сентябре в Интернете появились три тысячи аудиозаписей. Речь идет о слежке за более чем 100 священнослужителями, а также дипломатами, журналистами, представителями гражданских организаций и политиками, и более чем 58 тысячах файлах тайной записи. Уголовное дело возбуждено по факту нарушения тайны частной коммуникации.
Как утверждают НПО, причиной их обращения в суд стало то, что прокуратура не предоставила никому из тех, чьи переговоры были обнародованы, статус пострадавшего, а само расследование так и не продвинулось.
В иске НПО настаивают на нарушении статьи 8 (право на неприкосновенность личной и семейной жизни) и статьи 13 (право на эффективное средство правовой защиты) Европейской конвенции по правам человека.
Кроме того, в иске требуется обязать государство предоставить материалы расследования.
"Успешное производство этого дела вызовет важные изменения в грузинском законодательстве и создаст сильные гарантии с точки зрения тайной слежки, что будет способствовать укреплению принципов правового государства", – уверены авторы иска.
На данный момент известно, что Генпрокуратура Грузии обратилась за помощью к западным странам по делу о расследовании тайных прослушек.
Властям Грузии пришлось объясняться с Брюсселем, так как среди материалов была расшифровка беседы между Карлом Харцелем и одним из его сотрудников в марте 2020 года, в которой они обсуждают ситуацию в церкви и проведение массовых ритуалов во время пандемии.
Тем временем журналисты оппозиционного телеканала "Мтавари" опубликовали результаты своего журналистского расследования. По данным телеканала, тайные записи из СГБ слил прессе житель Тбилиси, бывший сотрудник ведомства Акакий Немсадзе, который покончил жизнь самоубийством в июле прошлого года. Перед смертью он решил разоблачить преступную систему, утверждает СМИ, и разослал файлы на электронную почту оппозиционных телеканалов.
Власти Грузии заявили , что следствие даст ответ на вопрос, были ли распространенные записи получены законные путем.