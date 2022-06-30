https://sputnik-georgia.ru/20220630/stychki-v-preddverii-aktsii-chto-ne-podelili-aktivisty-gruzinskikh-vlastey-i-oppozitsii-268048667.html

Стычки в преддверии акции: что не поделили активисты грузинских властей и оппозиции

Стычки в преддверии акции: что не поделили активисты грузинских властей и оппозиции

Противники оппозиции попытались сорвать информационную кампанию перед акцией 3 июля 30.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-30T18:42+0400

2022-06-30T18:42+0400

2022-06-30T18:42+0400

грузия

новости

политика

алекси петриашвили

бидзина иванишвили

шалва папуашвили

тбилиси

телави

батуми

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/14/267660138_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_d080926eacbc8a7aa9b3eac3fd8c27a0.jpg

ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Информационная кампания активистов Народного движения, учредителем которого является оппозиционная организация "Стыдно", завершилась стычками как в Тбилиси, так и в регионах.Народное движение на многотысячной акции на прошлой неделе выдвинуло требование об отставке правительства и создании в стране нового технократического кабинета министров. В противном случае движение пригрозило бессрочными акциями протеста и анонсировало акцию 3 июля.В четверг столкновения произошли между оппозиционными активистами и студентами Тбилисского госуниверситета. Конфликт перерос в драку после того, как члены Народного движения стали раздавать флаеры с призывами присоединиться к акции организации 3 июля перед зданием парламента в Тбилиси.На месте инцидента была мобилизована полиция. На этот раз обошлось без задержаний.Неспокойно было и на встречах сторонников Народного движения в регионах Грузии.Так, поэта Лашу Бугадзе и телеведущего, в прошлом госминистра Грузии по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Алекси Петриашвили не пустили на территорию исторического музея в городе Телави.Сторонники правящей партии выстроились в живую цепь и преградили путь оппозиционерам на встречу с молодежью.По словам Лаши Бугадзе, они должны были рассказать молодым людям, почему Грузии необходимо вступить в ЕС."Все это спланировано. Я думаю, со стороны властей. Не думаю, что без искусственного вмешательства наша встреча с молодежью вызвала бы такую реакцию", - рассказал Бугадзе.В то же время лидеру "Сирцхвилиа" Гиге Макарашвили помешали провести встречу с местным населением в Батуми, на которой он призывал их присоединиться к акции 3 июля.По словам молодых людей, которые помешали лидерам оппозиционной организации провести встречу, на самом деле лидеры Народного движения зовут людей не на акцию в поддержку европейского пути Грузии , а хотят "устроить революцию, чтобы сместить власть"."Мы не позволим им проводить акции с требованием сместить правительство", - сказал один из участников потасовки.Инциденты успел прокомментировать спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. Он обвинил в усилении поляризации оппозицию, при этом отметив, что не знает, кто помешал оппонентам правящей партии провести встречи с населением."Когда оппозиция сама доводит поляризацию до предела, а затем удивляется, что из-за этой самой поляризации у нее возникает конфликт с гражданами, это парадоксально... Не знаю, кто был там, а кого не было, кто помешал им", - сказал Папуашвили.Еще несколько небольших инцидентов произошли в Зугдиди и Хони во время встреч с жителями Самегрело.

тбилиси

телави

батуми

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, политика, алекси петриашвили, бидзина иванишвили, шалва папуашвили, тбилиси, телави, батуми