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Тест к Международному дню астероида
Тест к Международному дню астероида
Международный день астероида провозглашен в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН в 2016 году, в "целях повышения информированности общественности об опасности... 30.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-30T21:53+0400
2022-06-30T21:53+0400
2022-06-30T22:18+0400
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Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил небольшой тест об этих небесных телах.
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Тест к Международному дню астероида
21:53 30.06.2022 (обновлено: 22:18 30.06.2022)
Международный день астероида провозглашен в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН в 2016 году, в "целях повышения информированности общественности об опасности столкновения с астероидами"
Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил небольшой тест об этих небесных телах.