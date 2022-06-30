https://sputnik-georgia.ru/20220630/test-k-mezhdunarodnomu-dnyu-asteroida-268065964.html

Тест к Международному дню астероида

Тест к Международному дню астероида

Международный день астероида провозглашен в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН в 2016 году, в "целях повышения информированности общественности об опасности... 30.06.2022, Sputnik Грузия

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тесты

астероид

интерактив

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Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил небольшой тест об этих небесных телах.

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2022

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тесты, астероид, интерактив, тесты