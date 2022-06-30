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https://sputnik-georgia.ru/20220630/test-k-mezhdunarodnomu-dnyu-asteroida-268065964.html
Тест к Международному дню астероида
Тест к Международному дню астероида
Международный день астероида провозглашен в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН в 2016 году, в "целях повышения информированности общественности об опасности... 30.06.2022, Sputnik Грузия
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Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил небольшой тест об этих небесных телах.
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тесты, астероид, интерактив, тесты

Тест к Международному дню астероида

21:53 30.06.2022 (обновлено: 22:18 30.06.2022)
© Pixabay / 9866112Астероид и Земля
Астероид и Земля - Sputnik Грузия, 1920, 30.06.2022
© Pixabay / 9866112
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Международный день астероида провозглашен в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН в 2016 году, в "целях повышения информированности общественности об опасности столкновения с астероидами"
Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил небольшой тест об этих небесных телах.
1 из 10
Почему День астероида отмечается 30 июня?
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