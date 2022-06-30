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Тысячи семей в Тбилиси временно останутся без газа
Тысячи семей в Тбилиси временно останутся без газа
Ремонтные работы на газопроводе создадут неудобства для части семей в Тбилиси 30.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-30T12:26+0400
2022-06-30T12:26+0400
2022-06-30T12:26+0400
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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Порядка 4,5 тысячи семей в Тбилиси 30 июня останутся без газа из-за ремонтных работ на газопроводе, сообщает компания Tbilisi Energy.С 22:00 по тбилисскому времени газоснабжение временно будет прекращено для жителей улиц Цотне Дадиани, Зестапони, Ломтатидзе, Манджгаладзе, Зевсурети, Саакадзе, ЦИнцадзе, Чкондидели, Бенделиани Кавтисхеви, Чичинадзе, Лечхуми, Махинджаури и других улиц.Без газа также останутся находящиеся на данной территории коммерческие объекты, в том числе "Первый медицинский центр", девятое отделение Глдани-Надзаладевского полицейского отделения, госшкола №160, электровагоноремонтный завод и некоторые магазины и супермаркеты.Газоснабжение возобновится 1 июля с 10:00 до 20:00.
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MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, общество, махинджаури
Тысячи семей в Тбилиси временно останутся без газа
Ремонтные работы на газопроводе создадут неудобства для части семей в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Порядка 4,5 тысячи семей в Тбилиси 30 июня останутся без газа из-за ремонтных работ на газопроводе, сообщает компания Tbilisi Energy.
С 22:00 по тбилисскому времени газоснабжение временно будет прекращено для жителей улиц Цотне Дадиани, Зестапони, Ломтатидзе, Манджгаладзе, Зевсурети, Саакадзе, ЦИнцадзе, Чкондидели, Бенделиани Кавтисхеви, Чичинадзе, Лечхуми, Махинджаури и других улиц.
Без газа также останутся находящиеся на данной территории коммерческие объекты, в том числе "Первый медицинский центр", девятое отделение Глдани-Надзаладевского полицейского отделения, госшкола №160, электровагоноремонтный завод и некоторые магазины и супермаркеты.
Газоснабжение возобновится 1 июля с 10:00 до 20:00.