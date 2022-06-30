https://sputnik-georgia.ru/20220630/v-kakheti-nashli-redkiy-vid-gribov--tryufeli-267999418.html

В Кахети нашли редкий вид грибов – трюфели

В Кахети нашли редкий вид грибов – трюфели

По словам главы охраняемых территорий Лагодехи, найти трюфели очень сложно 30.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-30T08:31+0400

2022-06-30T08:31+0400

2022-06-30T08:31+0400

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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Руководитель охраняемых территорий Лагодехского района Грузии (регион Кахети) Георгий Суламанидзе нашел редкий вид грибов – летний черный трюфель, сообщает радио "Голос Кахети".В мире существует несколько десятков разновидностей трюфелей. Из них самый известный и дорогой – зимний черный трюфель. Также существует белый трюфель. Цена за килограмм составляет от двух до 5 тысяч евро. Они в основном распространены в Италии и Франции.По словам главы охраняемых территорий Лагодехи, найти трюфели очень сложно. Зимние трюфели в основном встречаются под землей, а летние немного видны из-под земли.Высокая стоимость этих грибов обусловлена спецификой условий для их роста, методом их сбора, хранения и конечно же утонченным вкусом и ароматом. У трюфелей довольно короткий сезон. Для черного трюфеля это период с ноября по март, а для белых – с поздней осени до начала зимы.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, лагодехи, кахети, италия