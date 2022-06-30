https://sputnik-georgia.ru/20220630/vizit-premera-gruzii-v-madrid--o-chem-govoril-na-vstrechakh-garibashvili-268051853.html

Визит премьера Грузии в Мадрид – о чем говорил на встречах Гарибашвили

Визит премьера Грузии в Мадрид – о чем говорил на встречах Гарибашвили

Премьер пригласил посетить Грузию в любое удобное для них время президента Франции и главу правительства Великобритании 30.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-30T19:22+0400

2022-06-30T19:22+0400

2022-06-30T19:22+0400

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ТБИЛИСИ, 30 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили провел встречи с лидерами НАТО и Евросоюза в Мадриде и обсудил европейскую и евроатлантическую перспективу Грузии.Глава грузинского правительства принял участие в саммите НАТО в Мадриде по специальному приглашению от альянса.Решение Совета Евросоюза о признании перспективы Грузии на членство в ЕС и партнерские отношения между Грузией и Францией были основными темами рассмотрения на встрече главы грузинского правительства с президентом Франции Эммануэлем Макроном.На встрече была подчеркнута роль Франции как страны-председателя Совета Европейского союза и значение поддержки Франции в процессе евроинтеграции Грузии.Стороны заострили внимание на динамичном и интенсивном сотрудничестве между Грузией и Францией как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. Также была выражена готовность к дальнейшему углублению существующего сотрудничества.Президент Франции получил приглашение в Грузию от премьера в удобное для него время.На встрече с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем премьер пообещал, что власти сделают все необходимое для продвижения страны на пути получения статуса кандидата на членства в Евросоюзе.Как сообщает пресс-служба правительства, на встрече премьер отметил, что присвоение Грузии европейской перспективы является историческим решением. Этим Европейский совет и лидеры стран-членов ЕС подтвердили, что будущее Грузии в Евросоюзе, отметил Гарибашвили.В рамках визита, Гарибашвили также встретился со своим шведским коллегой Магдаленой Андерссон. Стороны рассмотрели существующую между Грузией и Швецией позитивную динамику партнерских отношений. А также решение Совета Евросоюза о присвоении Грузии перспективы.Премьер поблагодарил коллегу за поддержку и отметил, что Швеция является крупнейшим международным донором и вносит огромный вклад в демократическую и институциональную модернизацию страны, а также в социально-экономическое развитие.Стратегическое партнерство между Грузией и Великобританией и существующие между двумя странами тесные дружественные отношения были главными темами рассмотрения на встрече Гарибашвили с британским премьер-министром Борисом Джонсоном.На встрече было отмечено, что формат стратегического диалога и сотрудничество по ряду направлений перевели существующие между странами отношения на новый этап. Глава грузинского правительства пригласил своего британского коллегу в Грузию в удобное для него время.После переговоров стало известно, что Великобритания выделила Грузии дополнительно пять миллиона фунта стерлингов для повышения устойчивости страны к внешним киберугрозам."Дополнительно выделенные 5 миллионов фунтов стерлингов помогут Грузии в выявлении и реагировании угроз в нашем общем контексте безопасности", - написал Джонсон в Twitter.В Мадриде также состоялась встреча премьера с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.После переговоров Гарибашвили написал в Twitter, что "будучи самым надежным и способным партнером НАТО, Грузия готова тесно сотрудничать с трансатлантическим сообществом для защиты мира и стабильности, для установления общих ценностей в регионе и за его пределами".Премьер-министр Грузии вместе с делегацией принял участие в специальной сессии Североатлантического совета. В сессии также участвовали лидеры Финляндии, Швеции, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Южной Корея и представители ЕС высокого уровня.На саммите в Мадриде утвердили новую многолетнюю стратегическую концепцию НАТО, в которой Североатлантический альянс подтвердил приверженность решениям, которые были приняты в 2008 году на саммите в Бухаресте и после в отношении Грузии и Украины.В 2008 году в Бухаресте на саммите глав стран-участниц НАТО подтвердили, что Грузия в будущем может стать членом НАТО при условии соответствия стандартам альянса. В 2011 году Грузия получила статус "страны-аспиранта НАТО". В 2014 году на саммите в Уэльсе утвердили пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в альянсе.Россия выступает категорически против дальнейшего расширения альянса на восток. Кроме того, российская сторона настаивает на отказе Запада от создания военных баз в постсоветских странах, на неразмещении ударных вооружений у ее границ и отводе сил НАТО в Восточной Европе на позиции 1997 года.В декабре 2021 года МИД РФ заявил, что необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита 2008 года, на котором было подтверждено, что Грузия и Украина в будущем могут стать членами альянса.

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грузия, новости, политика, нато, йенс столтенберг, эммануэль макрон, борис джонсон, мадрид