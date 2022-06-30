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Военный эксперт объяснил, почему Россия оставила остров Змеиный - видео
Военный эксперт объяснил, почему Россия оставила остров Змеиный - видео
После ухода с острова Змеиный Россия продолжит выполнять задачи блокады морских путей перевозки западных вооружений из Румынии в Одессу и Николаев. Смотрите... 30.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-30T20:24+0400
2022-06-30T20:24+0400
2022-06-30T20:27+0400
видео
мультимедиа
экспертное мнение
россия
обострение ситуации вокруг украины 2022
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Свой комментарий в интервью "Sputnik на русском" сделал редактор издания "Арсенал Отечества" Алексей Леонков. По словам военного эксперта, Минобороны России тонко протроллило Киев, который спекулировал на теме зерна и якобы планах Москвы устроить мировой голод. Подробнее - в видео.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, экспертное мнение, россия, обострение ситуации вокруг украины 2022, видео
Военный эксперт объяснил, почему Россия оставила остров Змеиный - видео
20:24 30.06.2022 (обновлено: 20:27 30.06.2022)
После ухода с острова Змеиный Россия продолжит выполнять задачи блокады морских путей перевозки западных вооружений из Румынии в Одессу и Николаев. Смотрите, что заявил в видео военный эксперт
Свой комментарий в интервью "Sputnik на русском" сделал редактор издания "Арсенал Отечества" Алексей Леонков. По словам военного эксперта, Минобороны России тонко протроллило Киев, который спекулировал на теме зерна и якобы планах Москвы устроить мировой голод. Подробнее - в видео.