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Военный эксперт объяснил, почему Россия оставила остров Змеиный - видео

Военный эксперт объяснил, почему Россия оставила остров Змеиный - видео

После ухода с острова Змеиный Россия продолжит выполнять задачи блокады морских путей перевозки западных вооружений из Румынии в Одессу и Николаев. Смотрите... 30.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-30T20:24+0400

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Свой комментарий в интервью "Sputnik на русском" сделал редактор издания "Арсенал Отечества" Алексей Леонков. По словам военного эксперта, Минобороны России тонко протроллило Киев, который спекулировал на теме зерна и якобы планах Москвы устроить мировой голод. Подробнее - в видео.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, экспертное мнение, россия, обострение ситуации вокруг украины 2022, видео