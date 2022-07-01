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Деполяризация в грузинской политике: позиции властей и оппозиции
Деполяризация в грузинской политике: позиции властей и оппозиции
Деполяризация является одним из условий ЕС для получения Грузией статуса кандидата 01.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-01T12:31+0400
2022-07-01T12:31+0400
2022-07-01T12:53+0400
политика
грузия
новости
ираклий гарибашвили
еврокомиссия
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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Первый шаг в направлении деполяризации должна предпринять правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", заявила член оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели", депутат парламента Теона Акубардия.Деполяризация в грузинской политике является одним из условий для получения Грузией статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Власти заявили, что половина ответственности за выполнение этого пункта лежит на них, а половина – на оппозиции.Сесть за стол переговоров готовы представители крупнейшей оппозиционной партии страны "Единое национальное движение". Однако они отмечают, что у них нет надежды на правящую команду."Грузинский народ, все политические партии готовы к любому диалогу, где есть четкий разговор о том, как будет выполнен этот план. Однако мы все прекрасно видим, что в условиях правления Гарибашвили (премьер-министр – ред.) сделать это невозможно", – заявил член "Нацдвижения" Нугзар Циклаури.Отношения с оппозицией и взаимодействие с ней должны осуществляться в соответствии с их пожеланиями, считает член парламентского большинства Давид Матикашвили."А желание формируется тогда, когда у тебя нет криминальных планов и планов по смене власти. Ты здраво смотришь на события и для твоей партии приоритетом является европейская перспектива твоей страны, путь к присвоению статуса и полноправное членство в ЕС, а не приход к власти", – отметил Матикашвили.Другой депутат от большинства Михаил Сарджвеладзе считает, что определенную ответственность в процессе должна взять на себя оппозиция.Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что власти Грузии готовы договариваться с оппозицией по поводу правил политической игры и идти на уступки.По его словам, главное – согласовать правила и чтобы политика оппозиционеров "была направлена не только на то, как разрушить страну или вызвать дестабилизацию".При этом премьер отметил, что представители правительства готовы даже прекратить бойкотировать оппозиционные телеканалы.Совет Евросоюза на прошлой неделе принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готов предоставить ей статус кандидата, как только будут выполнены поставленные приоритеты.Речь идет о 12 условиях, которые ранее назвала Еврокомиссия в своем заключении по заявке Грузии, среди них искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.Еврокомиссия отметила, что будет наблюдать за процессами в стране и в конце 2022 года составит отчет.
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политика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, еврокомиссия
Деполяризация в грузинской политике: позиции властей и оппозиции
12:31 01.07.2022 (обновлено: 12:53 01.07.2022)
Деполяризация является одним из условий ЕС для получения Грузией статуса кандидата
ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Первый шаг в направлении деполяризации должна предпринять правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", заявила член оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели", депутат парламента Теона Акубардия.
Деполяризация в грузинской политике является одним из условий для получения Грузией статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Власти заявили, что половина ответственности за выполнение этого пункта лежит на них, а половина – на оппозиции.
"Первый шаг – за "Грузинской мечтой", которая вместо этого сеет кампанию вражды и ставит страну под угрозу гражданского противостояния… Когда они осмыслят, что сделать первый шаг – это их ответственность и будут делать не только заявления, а перейдут к действиям, то не думаю, что будет проблема консультаций", – заявила Акубардия.
Сесть за стол переговоров готовы представители крупнейшей оппозиционной партии страны "Единое национальное движение". Однако они отмечают, что у них нет надежды на правящую команду.
"Грузинский народ, все политические партии готовы к любому диалогу, где есть четкий разговор о том, как будет выполнен этот план. Однако мы все прекрасно видим, что в условиях правления Гарибашвили (премьер-министр – ред.) сделать это невозможно", – заявил член "Нацдвижения" Нугзар Циклаури.
Отношения с оппозицией и взаимодействие с ней должны осуществляться в соответствии с их пожеланиями, считает член парламентского большинства Давид Матикашвили.
"А желание формируется тогда, когда у тебя нет криминальных планов и планов по смене власти. Ты здраво смотришь на события и для твоей партии приоритетом является европейская перспектива твоей страны, путь к присвоению статуса и полноправное членство в ЕС, а не приход к власти", – отметил Матикашвили.
Другой депутат от большинства Михаил Сарджвеладзе считает, что определенную ответственность в процессе должна взять на себя оппозиция.
"Этот пункт зависит не только от властей, в равной степени это касается всех политических игроков. Я лично считаю, что особое внимание требуется от всех – от оппозиции и ее продолжений, будь то СМИ или борющиеся от имени гражданского общества политические игроки", – заявил Сарджвеладзе.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что власти Грузии готовы договариваться с оппозицией по поводу правил политической игры и идти на уступки.
По его словам, главное – согласовать правила и чтобы политика оппозиционеров "была направлена не только на то, как разрушить страну или вызвать дестабилизацию".
При этом премьер отметил, что представители правительства готовы даже прекратить бойкотировать оппозиционные телеканалы.
Совет Евросоюза на прошлой неделе принял решение признать европейскую перспективу Грузии и выразил готов предоставить ей статус кандидата, как только будут выполнены поставленные приоритеты.
Речь идет о 12 условиях, которые ранее назвала Еврокомиссия в своем заключении по заявке Грузии, среди них искоренение поляризации, деолигархизация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы и так далее.
Еврокомиссия отметила, что будет наблюдать за процессами в стране и в конце 2022 года составит отчет.