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Финский правозащитник Бекман объяснил истинные цели блокады Шпицбергена - видео
Финский правозащитник Бекман объяснил истинные цели блокады Шпицбергена - видео
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает, что блокады Калининграда нет и Литва действует в соответствии с политикой ЕС, Норвегия в то же время не... 01.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-01T13:07+0400
2022-07-01T13:07+0400
2022-07-01T13:07+0400
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Чем вызваны такого рода антироссийские провокации и в чем их цель? Почему Запад больше не обращает внимание на международное право и что пришло ему на смену? Зачем США и НАТО хотят разжечь новый конфликт в Северной Европе и чего это будет стоить Финляндии и Швеции? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал финский правозащитник и политолог, доцент Хельсинкского университета Йохан Бекман.
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Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
нато, россия, мультимедиа, видео, видео
Финский правозащитник Бекман объяснил истинные цели блокады Шпицбергена - видео
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает, что блокады Калининграда нет и Литва действует в соответствии с политикой ЕС, Норвегия в то же время не пропускает 20 тонн продовольствия для российского поселка на Шпицбергене
Чем вызваны такого рода антироссийские провокации и в чем их цель? Почему Запад больше не обращает внимание на международное право и что пришло ему на смену? Зачем США и НАТО хотят разжечь новый конфликт в Северной Европе и чего это будет стоить Финляндии и Швеции?
Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал финский правозащитник и политолог, доцент Хельсинкского университета Йохан Бекман.