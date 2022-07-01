Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220701/finskiy-pravozaschitnik-bekman-obyasnil-istinnye-tseli-blokady-shpitsbergena---video-268074966.html
Финский правозащитник Бекман объяснил истинные цели блокады Шпицбергена - видео
Финский правозащитник Бекман объяснил истинные цели блокады Шпицбергена - видео
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает, что блокады Калининграда нет и Литва действует в соответствии с политикой ЕС, Норвегия в то же время не... 01.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-01T13:07+0400
2022-07-01T13:07+0400
нато
россия
мультимедиа
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/01/268074704_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3b168f3f793cacc50dff9a0c0ddd0d23.jpg
Чем вызваны такого рода антироссийские провокации и в чем их цель? Почему Запад больше не обращает внимание на международное право и что пришло ему на смену? Зачем США и НАТО хотят разжечь новый конфликт в Северной Европе и чего это будет стоить Финляндии и Швеции? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал финский правозащитник и политолог, доцент Хельсинкского университета Йохан Бекман.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/01/268074704_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_bf11858fefbf9256e81d087d9b129edb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
нато, россия, мультимедиа, видео, видео

Финский правозащитник Бекман объяснил истинные цели блокады Шпицбергена - видео

13:07 01.07.2022
© video: Sputnik
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает, что блокады Калининграда нет и Литва действует в соответствии с политикой ЕС, Норвегия в то же время не пропускает 20 тонн продовольствия для российского поселка на Шпицбергене
Чем вызваны такого рода антироссийские провокации и в чем их цель? Почему Запад больше не обращает внимание на международное право и что пришло ему на смену? Зачем США и НАТО хотят разжечь новый конфликт в Северной Европе и чего это будет стоить Финляндии и Швеции?
Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал финский правозащитник и политолог, доцент Хельсинкского университета Йохан Бекман.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0