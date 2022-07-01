https://sputnik-georgia.ru/20220701/finskiy-pravozaschitnik-bekman-obyasnil-istinnye-tseli-blokady-shpitsbergena---video-268074966.html

Финский правозащитник Бекман объяснил истинные цели блокады Шпицбергена - видео

Финский правозащитник Бекман объяснил истинные цели блокады Шпицбергена - видео

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает, что блокады Калининграда нет и Литва действует в соответствии с политикой ЕС, Норвегия в то же время не... 01.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-01T13:07+0400

2022-07-01T13:07+0400

2022-07-01T13:07+0400

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Чем вызваны такого рода антироссийские провокации и в чем их цель? Почему Запад больше не обращает внимание на международное право и что пришло ему на смену? Зачем США и НАТО хотят разжечь новый конфликт в Северной Европе и чего это будет стоить Финляндии и Швеции? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал финский правозащитник и политолог, доцент Хельсинкского университета Йохан Бекман.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

нато, россия, мультимедиа, видео, видео