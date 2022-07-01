https://sputnik-georgia.ru/20220701/gruzinskiy-tennisist-zavershil-vystuplenie-na-uimbldone-v-tretem-kruge-268093033.html

Грузинский теннисист завершил выступление на Уимблдоне в третьем круге

Грузинский теннисист завершил выступление на Уимблдоне в третьем круге

Грузинский теннисист уступил в трех сетах - 4:6, 3:6, 4:6, Тиму ван Рейтховену из Нидерландов 01.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-01T20:17+0400

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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили выбыл из Уимблдонского турнира в 1/16 финала. Грузинский теннисист уступил в трех сетах - 4:6, 3:6, 4:6, Тиму ван Рейтховену из Нидерландов, который занимает 104-е место в рейтинге профессиональных теннисистов.Вероятным соперником Тима ван Райтховена в следующем раунде станет серб Новак Джокович.В прошлом году Николоз Басилашвили завершил свое выступление на "Уимблдоне" в первом же круге, уступив двукратному победителю турнира британцу Энди Маррею (119) в четырех сетах – 4:6, 3:6, 7:5, 3:6.

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грузия, новости, спорт, николоз басилашвили, теннис, грузинские теннисисты на международных турнирах, уимблдон