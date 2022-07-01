https://sputnik-georgia.ru/20220701/na-doroge-zhinvali-barisakho-shatili-ustanovlen-spetsrezhim-dvizheniya-268075716.html

На дороге Жинвали-Барисахо-Шатили установлен спецрежим движения

На дороге Жинвали-Барисахо-Шатили установлен спецрежим движения

Очистительные работы на дороге Жинвали-Барисахо-Шатили идут уже несколько дней 01.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-01T11:02+0400

2022-07-01T11:02+0400

2022-07-01T11:50+0400

грузия

новости

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23450/12/234501203_0:77:1501:921_1920x0_80_0_0_f0c307ab654aec68e570b011e4d6ec73.jpg

ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. На отдельных участках дороги внутригосударственного значения Жинвали-Барисахо-Шатили установлен специальный режим движения автотранспорта, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.В результате ливня на 77 и 90 км участках дороги Жинвали-Барисахо-Шатили сошел оползень и скалистая масса. Из-за этого на 77-106 км участках дороги запрещено движение для всех видов транспорта.На 20-77км участках данной дороги движение разрешено только для автотранспорта с высокой проходимостью (двумя и более ведущими мостами), а на 1-20 км участках дороги движение свободно для всех видов автотранспорта.Очистительные работы на дороге Жинвали-Барисахо-Шатили идут уже несколько дней. На месте мобилизованы соответствующие ведомства.Представители районной администрации заявили, что ликвидационные работы последствий стихии уже почти на всех локациях ликвидированы. На данный момент идут проектные и ремонтные работы.Однако из-за того, что в некоторых местах оползневые процессы вновь активизировались, специальным службам приходится возобновлять очистительные работы и мобилизовать соответствующую технику.Обильные осадки, обрушившийся на регион 26 июня, создали проблемы в Мцхета-Мтианети. Ливень нанес ущерб Душетскому району, где значительно повреждены центральные и внутренние дороги.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество