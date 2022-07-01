https://sputnik-georgia.ru/20220701/nato-nachinaet-novuyu-gonku-vooruzheniy--mid-rossii-268096935.html

НАТО начинает новую гонку вооружений – МИД России

НАТО начинает новую гонку вооружений – МИД России

НАТО не может обходиться без противника, доказывая таким образом необходимость своего существования, заявил замминистра иностранных дел РФ 01.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-01T23:14+0400

2022-07-01T23:14+0400

2022-07-01T23:14+0400

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ТБИЛИСИ, 1 июл - Sputnik. НАТО начинает новую гонку вооружений, которая потребует непременной демонизации противника, заявил замглавы МИД России Александр Грушко на сессии дискуссионного клуба "Валдай".Встреча глав государств и правительств НАТО проходила 28-30 июня. На мероприятии была принята новая стратегическая концепция альянса - дорожная карта на ближайшее десятилетие. В том числе в документе РФ определена как "самая значительная угроза".Между тем, Грушко отметил, что создание прочной системы коллективной безопасности без РФ невозможно.НАТО не может обходиться без противника, доказывая таким образом необходимость своего существования, продолжил Грушко, подчеркнув, что этим и вызвана "демонизация" России: "Нам приписывают планы, которых не существует в природе".Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, россия, новости, нато, политика, обострение ситуации вокруг украины 2022