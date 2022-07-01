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НАТО начинает новую гонку вооружений – МИД России
НАТО начинает новую гонку вооружений – МИД России
НАТО не может обходиться без противника, доказывая таким образом необходимость своего существования, заявил замминистра иностранных дел РФ 01.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-01T23:14+0400
2022-07-01T23:14+0400
2022-07-01T23:14+0400
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ТБИЛИСИ, 1 июл - Sputnik. НАТО начинает новую гонку вооружений, которая потребует непременной демонизации противника, заявил замглавы МИД России Александр Грушко на сессии дискуссионного клуба "Валдай".Встреча глав государств и правительств НАТО проходила 28-30 июня. На мероприятии была принята новая стратегическая концепция альянса - дорожная карта на ближайшее десятилетие. В том числе в документе РФ определена как "самая значительная угроза".Между тем, Грушко отметил, что создание прочной системы коллективной безопасности без РФ невозможно.НАТО не может обходиться без противника, доказывая таким образом необходимость своего существования, продолжил Грушко, подчеркнув, что этим и вызвана "демонизация" России: "Нам приписывают планы, которых не существует в природе".Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
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Sputnik Грузия
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, россия, новости, нато, политика, обострение ситуации вокруг украины 2022
НАТО начинает новую гонку вооружений – МИД России
НАТО не может обходиться без противника, доказывая таким образом необходимость своего существования, заявил замминистра иностранных дел РФ
ТБИЛИСИ, 1 июл - Sputnik. НАТО начинает новую гонку вооружений, которая потребует непременной демонизации противника, заявил замглавы МИД России Александр Грушко на сессии дискуссионного клуба "Валдай".
Встреча глав государств и правительств НАТО проходила 28-30 июня. На мероприятии была принята новая стратегическая концепция альянса - дорожная карта на ближайшее десятилетие. В том числе в документе РФ определена как "самая значительная угроза".
Между тем, Грушко отметил, что создание прочной системы коллективной безопасности без РФ невозможно.
"Мы будем судить по тому, что будет происходить на территории этих стран после вступления в НАТО. Они становятся объектом натовского планирования, НАТО будет планировать операции, различные военные сценарии с этих территорий. Это будет новая военно-политическая реальность, которая будет влиять на наш процесс военного планирования", - сказал представитель российского внешнеполитического ведомства.
НАТО не может обходиться без противника, доказывая таким образом необходимость своего существования, продолжил Грушко, подчеркнув, что этим и вызвана "демонизация" России: "Нам приписывают планы, которых не существует в природе".
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.