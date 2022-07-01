https://sputnik-georgia.ru/20220701/o-chem-dogovorilis-predstaviteli-armenii-i-turtsii-v-vene-268095733.html
О чем договорились представители Армении и Турции в Вене
О чем договорились представители Армении и Турции в Вене
Стороны подчеркнули договоренность продолжать процесс без предусловий 01.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-01T22:28+0400
2022-07-01T22:28+0400
2022-07-01T22:28+0400
в мире
новости
политика
армения
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/01/268095671_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_043ff80a5330003a71769b6ffbf58c0a.jpg
ТБИЛИСИ, 1 июл – Sputnik. Армения и Турция в ходе встречи спецпредставителей договорились об открытии сухопутной границы для граждан третьих стран. Четвертая встреча специальных представителей Армении и Турции - Рубена Рубиняна и Сердара Кылыча, состоялась 1 июля в Вене, сообщил Sputnik Армения.Стороны также условились в кратчайшие сроки наладить воздушные грузоперевозки Армения-Турция. В этом направлении также будут предприняты необходимые шаги.Кроме того, обсуждались другие возможные меры для достижения основной цели - окончательного урегулирования отношений. Стороны подчеркнули договоренность продолжать процесс без предусловий.В декабре прошлого года Армения и Турция назначили своих спецпредставителей для переговоров по нормализации. С армянской стороны им стал вице-спикер парламента Рубен Рубинян, Анкару представляет бывший посол в США Сердар Кылыч. Дипломаты провели уже три раунда переговоров, первая встреча состоялась в Москве, остальные две – в Вене.
армения
турция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/01/268095671_0:0:975:731_1920x0_80_0_0_b4c8b854439cebfe4cb7e3c6ad509037.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, политика, армения, турция
О чем договорились представители Армении и Турции в Вене
Стороны подчеркнули договоренность продолжать процесс без предусловий
ТБИЛИСИ, 1 июл – Sputnik. Армения и Турция в ходе встречи спецпредставителей договорились об открытии сухопутной границы для граждан третьих стран.
Четвертая встреча специальных представителей Армении и Турции - Рубена Рубиняна и Сердара Кылыча, состоялась 1 июля в Вене, сообщил Sputnik Армения.
"Стороны договорились в кратчайшие сроки обеспечить возможность прохождения сухопутной границы Армения-Турция для граждан третьих стран, посещающих Армению и Турцию соответственно, и решили начать необходимые процессы в этом направлении", - говорится в сообщении пресс-службы МИД Армении.
Стороны также условились в кратчайшие сроки наладить воздушные грузоперевозки Армения-Турция. В этом направлении также будут предприняты необходимые шаги.
Кроме того, обсуждались другие возможные меры для достижения основной цели - окончательного урегулирования отношений. Стороны подчеркнули договоренность продолжать процесс без предусловий.
В декабре прошлого года Армения и Турция назначили своих спецпредставителей для переговоров по нормализации. С армянской стороны им стал вице-спикер парламента Рубен Рубинян, Анкару представляет бывший посол в США Сердар Кылыч. Дипломаты провели уже три раунда переговоров, первая встреча состоялась в Москве, остальные две – в Вене.