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О чем договорились представители Армении и Турции в Вене

О чем договорились представители Армении и Турции в Вене

Стороны подчеркнули договоренность продолжать процесс без предусловий 01.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-01T22:28+0400

2022-07-01T22:28+0400

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ТБИЛИСИ, 1 июл – Sputnik. Армения и Турция в ходе встречи спецпредставителей договорились об открытии сухопутной границы для граждан третьих стран. Четвертая встреча специальных представителей Армении и Турции - Рубена Рубиняна и Сердара Кылыча, состоялась 1 июля в Вене, сообщил Sputnik Армения.Стороны также условились в кратчайшие сроки наладить воздушные грузоперевозки Армения-Турция. В этом направлении также будут предприняты необходимые шаги.Кроме того, обсуждались другие возможные меры для достижения основной цели - окончательного урегулирования отношений. Стороны подчеркнули договоренность продолжать процесс без предусловий.В декабре прошлого года Армения и Турция назначили своих спецпредставителей для переговоров по нормализации. С армянской стороны им стал вице-спикер парламента Рубен Рубинян, Анкару представляет бывший посол в США Сердар Кылыч. Дипломаты провели уже три раунда переговоров, первая встреча состоялась в Москве, остальные две – в Вене.

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