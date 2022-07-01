https://sputnik-georgia.ru/20220701/okhanashvili-prosit-obnarodovat-video-draki-na-prieme-v-posolstve-ssha-268089338.html

Оханашвили просит обнародовать видео драки на приеме в посольстве США

Оханашвили просит обнародовать видео драки на приеме в посольстве США

Обнародования видеокадров просит и Вато Церетели 01.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-01T18:06+0400

2022-07-01T18:06+0400

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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Анри Оханашвили просит обнародовать кадры вчерашних событий на приеме в посольстве США в Тбилиси.Прямо на приеме в честь дня независимости США между депутатами правящей партии и владельцем оппозиционного телеканала "ТВ Пирвели" Вато Церетели произошла потасовка. При этом Оханашвили заявил, что это была провокация второй стороны в виде оскорбления, а Церетели – что на него напали без причины.При этом он не исключил, что в момент инцидента Церетели был нетрезвым."Я не исключаю, что этот человек был в нетрезвом состоянии, пусть проведут экспертизу, которая это установит", - сказал Оханашвили.В то же время депутат уверен, что ответ на оскорбления Церетели с его стороны был адекватным и пропорциональным.Обнародования видеокадров просит и Вато Церетели, который утверждает, что Оханашвили его ударил по лицу без причины.В свою очередь, посольство США в Грузии пообещало изучить информацию об инциденте.

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