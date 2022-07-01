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Оханашвили просит обнародовать видео драки на приеме в посольстве США
Оханашвили просит обнародовать видео драки на приеме в посольстве США
Обнародования видеокадров просит и Вато Церетели 01.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-01T18:06+0400
2022-07-01T18:06+0400
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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Анри Оханашвили просит обнародовать кадры вчерашних событий на приеме в посольстве США в Тбилиси.Прямо на приеме в честь дня независимости США между депутатами правящей партии и владельцем оппозиционного телеканала "ТВ Пирвели" Вато Церетели произошла потасовка. При этом Оханашвили заявил, что это была провокация второй стороны в виде оскорбления, а Церетели – что на него напали без причины.При этом он не исключил, что в момент инцидента Церетели был нетрезвым."Я не исключаю, что этот человек был в нетрезвом состоянии, пусть проведут экспертизу, которая это установит", - сказал Оханашвили.В то же время депутат уверен, что ответ на оскорбления Церетели с его стороны был адекватным и пропорциональным.Обнародования видеокадров просит и Вато Церетели, который утверждает, что Оханашвили его ударил по лицу без причины.В свою очередь, посольство США в Грузии пообещало изучить информацию об инциденте.
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грузия, новости, политика, сша
Оханашвили просит обнародовать видео драки на приеме в посольстве США
18:06 01.07.2022 (обновлено: 19:58 01.07.2022)
Обнародования видеокадров просит и Вато Церетели
ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Анри Оханашвили просит обнародовать кадры вчерашних событий на приеме в посольстве США в Тбилиси.
Прямо на приеме в честь дня независимости США между депутатами правящей партии и владельцем оппозиционного телеканала "ТВ Пирвели" Вато Церетели произошла потасовка. При этом Оханашвили заявил, что это была провокация второй стороны в виде оскорбления, а Церетели – что на него напали без причины.
"Я готов и хочу, чтобы абсолютно все, все передвижения в период моего нахождения там (в посольстве - ред.) были обнародованы. Это должны увидеть все",- сказал Оханашвили.
При этом он не исключил, что в момент инцидента Церетели был нетрезвым.
"Я не исключаю, что этот человек был в нетрезвом состоянии, пусть проведут экспертизу, которая это установит", - сказал Оханашвили.
В то же время депутат уверен, что ответ на оскорбления Церетели с его стороны был адекватным и пропорциональным.
Обнародования видеокадров просит и Вато Церетели, который утверждает, что Оханашвили его ударил по лицу без причины.
В свою очередь, посольство США в Грузии пообещало изучить информацию об инциденте.