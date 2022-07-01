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Посол Грузии во Франции покинула пост
Посол Грузии во Франции покинула пост
Посол Тея Катукия подала заявление об отставке два месяца назад 01.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-01T12:53+0400
2022-07-01T12:53+0400
2022-07-01T13:18+0400
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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Посол Грузии во Франции Тея Катукия покинула пост, обвинив МИД в оказании на нее давления. "Сегодня я покидаю пост посла Грузии во Франции. 1 мая я представила министру иностранных дел заявление об отставке, которое вступило в силу сегодня, 1 июля", – написала Катукия в соцсети.Причиной отставки она назвала разногласия с правительством, и в частности с министерством. "Решению об отставке предшествовало давление, оказываемое на меня с первого же дня в постоянном режиме со стороны министерства иностранных дел", – отметила Катукия.Катукия была представлена на пост посла президентом Грузии Саломе Зурабишвили в 2019 году.
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политика, грузия, новости, франция
Посол Грузии во Франции покинула пост
12:53 01.07.2022 (обновлено: 13:18 01.07.2022)
Посол Тея Катукия подала заявление об отставке два месяца назад
ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Посол Грузии во Франции Тея Катукия покинула пост, обвинив МИД в оказании на нее давления.
"Сегодня я покидаю пост посла Грузии во Франции. 1 мая я представила министру иностранных дел заявление об отставке, которое вступило в силу сегодня, 1 июля", – написала Катукия в соцсети.
Причиной отставки она назвала разногласия с правительством, и в частности с министерством.
"Решению об отставке предшествовало давление, оказываемое на меня с первого же дня в постоянном режиме со стороны министерства иностранных дел", – отметила Катукия.
Катукия была представлена на пост посла президентом Грузии Саломе Зурабишвили в 2019 году.