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В МИД Грузии раскрыли причину отставки посла во Франции
В МИД Грузии раскрыли причину отставки посла во Франции
Катукия не смогла добросовестно выполнить свои обязанности и защитить интересы Грузии, отметили в МИД 01.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-01T18:31+0400
2022-07-01T18:31+0400
2022-07-01T18:32+0400
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ТБИЛИСИ, 1 июл - Sputnik. Министерство иностранных дел Грузии утверждает, что посла страны во Франции отозвали с должности, так как были недовольны ее работой.Посол Грузии во Франции Тея Катукия покинула пост, обвинив МИД в оказании на нее давления.Как отмечают в МИД, Катуикя не смогла добросовестно выполнить свои обязанности и защитить интересы Грузии в этой важной европейской стране. При этом подчеркивается, что с учетом повестки европейской и евроатлантической интеграции Грузии отношения с Францией перешли на важнейший этап."Это требует отправки во Францию дипломата с высокой квалификацией и опытом для руководства посольства", - отмечено в заявлении.Евросовет под председательством Франции отказал Грузии в получении статуса кандидата в ЕС, при этом выставив стране условие выполнить рекомендации Еврокомиссии из 12 пунктов.
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В МИД Грузии раскрыли причину отставки посла во Франции
18:31 01.07.2022 (обновлено: 18:32 01.07.2022)
Катукия не смогла добросовестно выполнить свои обязанности и защитить интересы Грузии, отметили в МИД
ТБИЛИСИ, 1 июл - Sputnik. Министерство иностранных дел Грузии утверждает, что посла страны во Франции отозвали с должности, так как были недовольны ее работой.
Посол Грузии во Франции Тея Катукия покинула пост, обвинив МИД в оказании на нее давления.
"Мы удивлены клеветническими обвинениями Теи Катукия в адрес министерства иностранных дел. Посол покинула свою должность на основании предшествующих этому консультаций, во время которых Катукия разъяснили, что ведомство было недовольно ее деятельностью на посту посла Грузии", - сказано в заявлении.
Как отмечают в МИД, Катуикя не смогла добросовестно выполнить свои обязанности и защитить интересы Грузии в этой важной европейской стране.
При этом подчеркивается, что с учетом повестки европейской и евроатлантической интеграции Грузии отношения с Францией перешли на важнейший этап.
"Это требует отправки во Францию дипломата с высокой квалификацией и опытом для руководства посольства", - отмечено в заявлении.
Евросовет под председательством Франции отказал Грузии в получении статуса кандидата в ЕС, при этом выставив стране условие выполнить рекомендации Еврокомиссии из 12 пунктов.