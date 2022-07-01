https://sputnik-georgia.ru/20220701/v-mid-gruzii-raskryli-prichinu-otstavki-posla-vo-frantsii-268089915.html

В МИД Грузии раскрыли причину отставки посла во Франции

В МИД Грузии раскрыли причину отставки посла во Франции

Катукия не смогла добросовестно выполнить свои обязанности и защитить интересы Грузии, отметили в МИД 01.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-01T18:31+0400

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ТБИЛИСИ, 1 июл - Sputnik. Министерство иностранных дел Грузии утверждает, что посла страны во Франции отозвали с должности, так как были недовольны ее работой.Посол Грузии во Франции Тея Катукия покинула пост, обвинив МИД в оказании на нее давления.Как отмечают в МИД, Катуикя не смогла добросовестно выполнить свои обязанности и защитить интересы Грузии в этой важной европейской стране. При этом подчеркивается, что с учетом повестки европейской и евроатлантической интеграции Грузии отношения с Францией перешли на важнейший этап."Это требует отправки во Францию дипломата с высокой квалификацией и опытом для руководства посольства", - отмечено в заявлении.Евросовет под председательством Франции отказал Грузии в получении статуса кандидата в ЕС, при этом выставив стране условие выполнить рекомендации Еврокомиссии из 12 пунктов.

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грузия, политика, новости, франция, еврокомиссия