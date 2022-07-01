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В Тбилиси стало больше улиц с зонально-почасовой парковкой
В Тбилиси стало больше улиц с зонально-почасовой парковкой
Граждане, проживающие в радиусе 100 метров от парковочного места, имеют право на бесплатную парковку 01.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-01T20:58+0400
2022-07-01T20:58+0400
2022-07-01T20:58+0400
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ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Система зонально-почасовой парковки заработала с 1 июля на части улиц тбилисских районов Сабуртало и Исани.В районе Сабуртало информационные киоски разместили на улице Мераба Костава (возле Дворца спорта), на улице Анны Каландадзе, №3, Вахтанга Чабукиани, №2, улицах Симона Канделаки, Серго Закариадзе, №8, проспекте Важа-Пшавела, №71б, улице Михаила Шавишвили (проспект Важа-Пшавела, 4-й квартал, дом №5), улице Элизбара Миндели (проспект Важа-Пшавела).В районе Исани зонально-почасовая парковка заработала рядом со станцией метро "Самгори", а также на улице Мевеле. Жители указанной улицы смогут зарегистрироваться в информационном киоске, расположенном по адресу улица Мевели, №7/9.Граждане, проживающие в радиусе 100 метров от парковочного места, или те, кто владеет недвижимостью в этом районе, имеют право на бесплатную парковку для двух транспортных средств. Кроме того, парковкой могут бесплатно пользоваться люди с ограниченными физическими возможностями и владельцы электромобилей.Для использования зональной парковки гражданам необходимо скачать мобильное приложение Tbilisi Parking с помощью Play Store или Apple Store. В приложение включена карта, на которой номерами обозначены все пункты зональной парковки.
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Sputnik Грузия
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грузия, новости, общество, парковка, тбилиси, мэрия тбилиси
В Тбилиси стало больше улиц с зонально-почасовой парковкой
Граждане, проживающие в радиусе 100 метров от парковочного места, имеют право на бесплатную парковку
ТБИЛИСИ, 1 июл — Sputnik. Система зонально-почасовой парковки заработала с 1 июля на части улиц тбилисских районов Сабуртало и Исани.
В районе Сабуртало информационные киоски разместили на улице Мераба Костава (возле Дворца спорта), на улице Анны Каландадзе, №3, Вахтанга Чабукиани, №2, улицах Симона Канделаки, Серго Закариадзе, №8, проспекте Важа-Пшавела, №71б, улице Михаила Шавишвили (проспект Важа-Пшавела, 4-й квартал, дом №5), улице Элизбара Миндели (проспект Важа-Пшавела).
В районе Исани зонально-почасовая парковка заработала рядом со станцией метро "Самгори", а также на улице Мевеле. Жители указанной улицы смогут зарегистрироваться в информационном киоске, расположенном по адресу улица Мевели, №7/9.
Граждане, проживающие в радиусе 100 метров от парковочного места, или те, кто владеет недвижимостью в этом районе, имеют право на бесплатную парковку для двух транспортных средств. Кроме того, парковкой могут бесплатно пользоваться люди с ограниченными физическими возможностями и владельцы электромобилей.
Для использования зональной парковки гражданам необходимо скачать мобильное приложение Tbilisi Parking с помощью Play Store или Apple Store. В приложение включена карта, на которой номерами обозначены все пункты зональной парковки.