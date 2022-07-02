https://sputnik-georgia.ru/20220702/bezopasno-li-est-morozhenoe-v-gruzii-obnarodovany-rezultaty-issledovaniya--268038342.html

Безопасно ли есть мороженое в Грузии? Обнародованы результаты исследования

Безопасно ли есть мороженое в Грузии? Обнародованы результаты исследования

Лабораторное исследование не выявило ни одного факта наличия сальмонеллы или листерии в образцах 02.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-02T20:31+0400

2022-07-02T20:31+0400

2022-07-02T20:31+0400

грузия

новости

общество

мороженое

национальное агентство продовольствия грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23129/84/231298437_0:197:2943:1852_1920x0_80_0_0_51de879078bcca222e9cec6a23d015d4.jpg

ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Инспекторы Национального агентства продовольствия Грузии не выявили каких-либо нарушений или загрязнителей в образцах мороженого, взятых на проверку, сообщает пресс-служба агентства.Сотрудники Национального агентства продовольствия Грузии проверяют мороженое местного производства, а также импортированную продукцию. С учетом сезона и увеличенного спроса, госконтроль активно идет как на предприятиях, так и на рынке.По его словам, это указывает на успешную совместную работу частного сектора и Национального агентства продовольствия.Бактерии сальмонеллы и листерии чаще всего встречаются в мороженом и других молочных продуктах. Они могут вызвать серьезные инфекции в организме человека – сальмонеллез и листериоз. Они вызывают повышение температуры тела, рвоту, понос, озноб, головную боль, головокружение и даже сепсис.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, мороженое, национальное агентство продовольствия грузии