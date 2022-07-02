https://sputnik-georgia.ru/20220702/bezopasno-li-est-morozhenoe-v-gruzii-obnarodovany-rezultaty-issledovaniya--268038342.html
Безопасно ли есть мороженое в Грузии? Обнародованы результаты исследования
Безопасно ли есть мороженое в Грузии? Обнародованы результаты исследования
Лабораторное исследование не выявило ни одного факта наличия сальмонеллы или листерии в образцах 02.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-02T20:31+0400
2022-07-02T20:31+0400
2022-07-02T20:31+0400
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мороженое
национальное агентство продовольствия грузии
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ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Инспекторы Национального агентства продовольствия Грузии не выявили каких-либо нарушений или загрязнителей в образцах мороженого, взятых на проверку, сообщает пресс-служба агентства.Сотрудники Национального агентства продовольствия Грузии проверяют мороженое местного производства, а также импортированную продукцию. С учетом сезона и увеличенного спроса, госконтроль активно идет как на предприятиях, так и на рынке.По его словам, это указывает на успешную совместную работу частного сектора и Национального агентства продовольствия.Бактерии сальмонеллы и листерии чаще всего встречаются в мороженом и других молочных продуктах. Они могут вызвать серьезные инфекции в организме человека – сальмонеллез и листериоз. Они вызывают повышение температуры тела, рвоту, понос, озноб, головную боль, головокружение и даже сепсис.
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Sputnik Грузия
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, мороженое, национальное агентство продовольствия грузии
Безопасно ли есть мороженое в Грузии? Обнародованы результаты исследования
Лабораторное исследование не выявило ни одного факта наличия сальмонеллы или листерии в образцах
ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Инспекторы Национального агентства продовольствия Грузии не выявили каких-либо нарушений или загрязнителей в образцах мороженого, взятых на проверку, сообщает пресс-служба агентства.
Сотрудники Национального агентства продовольствия Грузии проверяют мороженое местного производства, а также импортированную продукцию. С учетом сезона и увеличенного спроса, госконтроль активно идет как на предприятиях, так и на рынке.
"Мы взяли сто образцов мороженого, нарушений ни в одном случае не обнаружено – также, как и в прошлом году", – заявил замглавы агентства Васил Басиладзе.
По его словам, это указывает на успешную совместную работу частного сектора и Национального агентства продовольствия.
Бактерии сальмонеллы и листерии чаще всего встречаются в мороженом и других молочных продуктах. Они могут вызвать серьезные инфекции в организме человека – сальмонеллез и листериоз. Они вызывают повышение температуры тела, рвоту, понос, озноб, головную боль, головокружение и даже сепсис.