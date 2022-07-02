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Дипломы грузинских моряков будут признавать в 64 странах мира
Дипломы грузинских моряков будут признавать в 64 странах мира
Грузия подпишет соответствующий меморандум еще с двумя странами 02.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-02T19:31+0400
2022-07-02T19:31+0400
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ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Число стран, признающих дипломы грузинских моряков, увеличится до 64, заявила глава Агентства морского транспорта Тамар Иоселиани.В субботу в черноморском городе Батуми помпезно отметили День мореплавателя. На праздничном мероприятии присутствовали представители правительства Грузии, правительства Аджарской АР и дипломатического корпуса.Кроме того, по словам главы Агентства морского транспорта, Грузия планирует в ближайшее время завершить процедуры по ратификации Конвенции о труде в морском судоходстве, что обеспечит высокие гарантии социальной защиты моряков.Конвенция о труде в морском судоходстве была принята на 94-й сессии Генеральной конференции Международной организации труда в Женеве 23 февраля 2006 года.Конвенцией объединены современные нормы существующих конвенций и рекомендаций о труде в морском судоходстве, а также основополагающие принципы, содержащиеся в других международных конвенциях о труде.
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новости, грузия, общество, батуми, женева, агентство морского транспорта, международная организация труда
Дипломы грузинских моряков будут признавать в 64 странах мира
19:31 02.07.2022 (обновлено: 19:38 02.07.2022)
Грузия подпишет соответствующий меморандум еще с двумя странами
ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Число стран, признающих дипломы грузинских моряков, увеличится до 64, заявила глава Агентства морского транспорта Тамар Иоселиани.
В субботу в черноморском городе Батуми помпезно отметили День мореплавателя. На праздничном мероприятии присутствовали представители правительства Грузии, правительства Аджарской АР и дипломатического корпуса.
"Хочу с гордостью отметить, что мы в ближайшее время подпишем меморандум о признании сертификатов моряков с Канадой и Катаром, что увеличит число государств, признающих рабочие дипломы моряков до 64", – сказала Иоселиани.
Кроме того, по словам главы Агентства морского транспорта, Грузия планирует в ближайшее время завершить процедуры по ратификации Конвенции о труде в морском судоходстве, что обеспечит высокие гарантии социальной защиты моряков.
Конвенция о труде в морском судоходстве была принята на 94-й сессии Генеральной конференции Международной организации труда в Женеве 23 февраля 2006 года.
Конвенцией объединены современные нормы существующих конвенций и рекомендаций о труде в морском судоходстве, а также основополагающие принципы, содержащиеся в других международных конвенциях о труде.