https://sputnik-georgia.ru/20220702/diplomy-gruzinskikh-moryakov-budut-priznavat-v-64-stranakh-mira-268121597.html

Дипломы грузинских моряков будут признавать в 64 странах мира

Дипломы грузинских моряков будут признавать в 64 странах мира

Грузия подпишет соответствующий меморандум еще с двумя странами 02.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-02T19:31+0400

2022-07-02T19:31+0400

2022-07-02T19:38+0400

новости

грузия

общество

батуми

женева

агентство морского транспорта

международная организация труда

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/1a/252136775_0:49:2048:1201_1920x0_80_0_0_dbfd4ee7acbf4279c90e99dd40bcda5c.jpg

ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Число стран, признающих дипломы грузинских моряков, увеличится до 64, заявила глава Агентства морского транспорта Тамар Иоселиани.В субботу в черноморском городе Батуми помпезно отметили День мореплавателя. На праздничном мероприятии присутствовали представители правительства Грузии, правительства Аджарской АР и дипломатического корпуса.Кроме того, по словам главы Агентства морского транспорта, Грузия планирует в ближайшее время завершить процедуры по ратификации Конвенции о труде в морском судоходстве, что обеспечит высокие гарантии социальной защиты моряков.Конвенция о труде в морском судоходстве была принята на 94-й сессии Генеральной конференции Международной организации труда в Женеве 23 февраля 2006 года.Конвенцией объединены современные нормы существующих конвенций и рекомендаций о труде в морском судоходстве, а также основополагающие принципы, содержащиеся в других международных конвенциях о труде.

батуми

женева

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, общество, батуми, женева, агентство морского транспорта, международная организация труда