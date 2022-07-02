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Движение на дороге Пшавели-Абано-Омало ограничено
Движение на дороге Пшавели-Абано-Омало ограничено
На отдельных участах указанной дороги сошел оползень 02.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-02T12:31+0400
2022-07-02T12:31+0400
2022-07-02T13:23+0400
новости
грузия
происшествия
департамент автомобильных дорог
грузинские дороги, машины и их водители
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ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Движение автотранспорта на участке дороги внутрегосударственного значения Пшавели-Абано-Омало запрещено, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог.Ограничение было введено в связи с оползнем, который сошел на отдельных участках дороги.На участке 16-72 км запрещено движение всех видов транспорта.На месте работуют сотрудники спецслужб.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, происшествия, департамент автомобильных дорог, грузинские дороги, машины и их водители
Движение на дороге Пшавели-Абано-Омало ограничено
12:31 02.07.2022 (обновлено: 13:23 02.07.2022)
На отдельных участах указанной дороги сошел оползень
ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Движение автотранспорта на участке дороги внутрегосударственного значения Пшавели-Абано-Омало запрещено, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог.
Ограничение было введено в связи с оползнем, который сошел на отдельных участках дороги.
На участке 16-72 км запрещено движение всех видов транспорта.
На месте работуют сотрудники спецслужб.