https://sputnik-georgia.ru/20220702/dvizhenie-na-doroge-pshaveli-abano-omalo-ogranicheno-268109894.html

Движение на дороге Пшавели-Абано-Омало ограничено

Движение на дороге Пшавели-Абано-Омало ограничено

На отдельных участах указанной дороги сошел оползень 02.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-02T12:31+0400

2022-07-02T12:31+0400

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новости

грузия

происшествия

департамент автомобильных дорог

грузинские дороги, машины и их водители

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ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Движение автотранспорта на участке дороги внутрегосударственного значения Пшавели-Абано-Омало запрещено, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог.Ограничение было введено в связи с оползнем, который сошел на отдельных участках дороги.На участке 16-72 км запрещено движение всех видов транспорта.На месте работуют сотрудники спецслужб.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, происшествия, департамент автомобильных дорог, грузинские дороги, машины и их водители