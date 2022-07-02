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Евсеев рассказал, как Украина может устроить ядерную катастрофу – видео
Евсеев рассказал, как Украина может устроить ядерную катастрофу – видео
Украина остановила действие соглашений с Россией по ядерной безопасности. Смотрите, что заявил по этому поводу военный эксперт, заведующий отделом евразийской... 02.07.2022, Sputnik Грузия
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Что это за соглашения и какие последствия могут за этим последовать? Стоит ли российским атомным объектам опасаться украинских террористов? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев.
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видео, мультимедиа, обострение ситуации вокруг украины 2022, россия, экспертное мнение, видео

Евсеев рассказал, как Украина может устроить ядерную катастрофу – видео

21:42 02.07.2022 (обновлено: 22:14 02.07.2022)
© video: Sputnik
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Украина остановила действие соглашений с Россией по ядерной безопасности. Смотрите, что заявил по этому поводу военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев
Что это за соглашения и какие последствия могут за этим последовать? Стоит ли российским атомным объектам опасаться украинских террористов? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев.
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