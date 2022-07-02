https://sputnik-georgia.ru/20220702/evseev-rasskazal-kak-ukraina-mozhet-ustroit-yadernuyu-katastrofu---video-268125944.html

Евсеев рассказал, как Украина может устроить ядерную катастрофу – видео

Евсеев рассказал, как Украина может устроить ядерную катастрофу – видео

Украина остановила действие соглашений с Россией по ядерной безопасности. Смотрите, что заявил по этому поводу военный эксперт, заведующий отделом евразийской... 02.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-02T21:42+0400

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обострение ситуации вокруг украины 2022

россия

экспертное мнение

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Что это за соглашения и какие последствия могут за этим последовать? Стоит ли российским атомным объектам опасаться украинских террористов? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, обострение ситуации вокруг украины 2022, россия, экспертное мнение, видео