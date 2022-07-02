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Мужчина пытался сжечь себя на акции в Тбилиси - видео

Мужчина пытался сжечь себя на акции в Тбилиси - видео

Другие участники акции успели его спасти 02.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-02T15:06+0400

2022-07-02T15:06+0400

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ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Мужчина пытался сжечь себя на акции против ЛГБТ перед зданием парламента в центре Тбилиси, сообщает телеканал "Мтавари архи".По данным телеканала, мужчина с криком "Не хочу жить в стране грешников" облил себя бензином и поджег, но другие участники акции бросили его в фонтан.Позже пострадавшего увезли на скорой в клинику.Представители "Консервативного движения" и "Альт-инфо" вместе со священниками опротестовывали мероприятия, которые проходят в столице Грузии с 28 июня по 2 июля в рамках "Недели прайда". Участники акции, которые пришли к зданию парламента со множеством плакатов, транспарантов и с грузинскими флагами, перекрыли движение по проспекту.В Грузии с 28 июня по 2 июля проходит Tbilisi Pride Week. Представители ЛГБТ-сообщества провели несколько мероприятий в закрытом формате – показ фильма, встречу с НПО и фестиваль. Представители консервативных и радикальных групп обещали сорвать мероприятия.

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