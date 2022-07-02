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"Неделя прайда" в Тбилиси: задержаны еще 17 противников ЛГБТ
"Неделя прайда" в Тбилиси: задержаны еще 17 противников ЛГБТ
Все 17 человек задержаны за мелкое хулиганство и неподчинение требованию сотрудникам органов правопорядка 02.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-02T20:03+0400
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ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Тбилисские полицейские задержали у территории парка Мтацминда 17 человек, которые пытались помешать проведению мероприятия ЛГБТ.По данным полиции, противники пытались перекрыть дорогу и помешать едущим и идущим на мероприятие.Все 17 человек задержаны за мелкое хулиганство и неподчинение требованию сотрудникам органов правопорядка.Накануне МВД Грузии задержало еще 26 противников ЛГБТ, которые пытались перекрыть дорогу к месту проведения фестиваля ЛГБТ.Между тем, в центре Тбилиси прошла акция противников ЛГБТ, которые сначала выразили свой протест у здания парламента, потом - у офиса правящей партии и представительства ЕС. Во время протестов противники ЛГБТ порвали флаг ЛГБТ и сожгли флаг Евросоюза.В Грузии с 28 июня по 2 июля проходит Tbilisi Pride Week. Представители ЛГБТ-сообщества провели несколько мероприятий в закрытом формате – показ фильма, встречу с НПО и фестиваль. Представители консервативных и радикальных групп обещали сорвать мероприятия.
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"Неделя прайда" в Тбилиси: задержаны еще 17 противников ЛГБТ
20:03 02.07.2022 (обновлено: 20:33 02.07.2022)
Все 17 человек задержаны за мелкое хулиганство и неподчинение требованию сотрудникам органов правопорядка
ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Тбилисские полицейские задержали у территории парка Мтацминда 17 человек, которые пытались помешать проведению мероприятия ЛГБТ.
По данным полиции, противники пытались перекрыть дорогу и помешать едущим и идущим на мероприятие.
Все 17 человек задержаны за мелкое хулиганство и неподчинение требованию сотрудникам органов правопорядка.
Накануне МВД Грузии задержало еще 26 противников ЛГБТ, которые пытались перекрыть дорогу к месту проведения фестиваля ЛГБТ.
Между тем, в центре Тбилиси прошла акция противников ЛГБТ, которые сначала выразили свой протест у здания парламента, потом - у офиса правящей партии и представительства ЕС. Во время протестов противники ЛГБТ порвали флаг ЛГБТ и сожгли флаг Евросоюза.
В Грузии с 28 июня по 2 июля проходит Tbilisi Pride Week. Представители ЛГБТ-сообщества провели несколько мероприятий в закрытом формате – показ фильма, встречу с НПО и фестиваль. Представители консервативных и радикальных групп обещали сорвать мероприятия.