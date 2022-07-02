https://sputnik-georgia.ru/20220702/pozhilye-suprugi-skonchalis-v-tbilisi-ot-utechki-gaza-268118270.html

Пожилые супруги скончались в Тбилиси от утечки газа

Пожилые супруги скончались в Тбилиси от утечки газа

По предварительным данным, причиной трагедии стала утечка газа из неправильно установленного обогревателя воды 02.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-02T14:34+0400

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ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Проверяющий показатели счетчиков в Тбилиси обнаружил тела двух пожилых людей в ванной комнате квартиры в районе Диди Дигоми, сообщает телеканал "Рустави 2".По предварительным данным, погибшие - муж и жена, а причиной их смерти стала утечка газа из неправильно установленного обогревателя воды.Тела погибших доставлены в бюро экспертизы.На месте продолжают работу криминалисты, которым предстоит воссоздать картину произошедшего.

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