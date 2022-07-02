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Пожилые супруги скончались в Тбилиси от утечки газа
Пожилые супруги скончались в Тбилиси от утечки газа
По предварительным данным, причиной трагедии стала утечка газа из неправильно установленного обогревателя воды 02.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-02T14:34+0400
2022-07-02T14:34+0400
2022-07-02T14:39+0400
грузия
происшествия
новости
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ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Проверяющий показатели счетчиков в Тбилиси обнаружил тела двух пожилых людей в ванной комнате квартиры в районе Диди Дигоми, сообщает телеканал "Рустави 2".По предварительным данным, погибшие - муж и жена, а причиной их смерти стала утечка газа из неправильно установленного обогревателя воды.Тела погибших доставлены в бюро экспертизы.На месте продолжают работу криминалисты, которым предстоит воссоздать картину произошедшего.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, происшествия, новости
Пожилые супруги скончались в Тбилиси от утечки газа
14:34 02.07.2022 (обновлено: 14:39 02.07.2022)
По предварительным данным, причиной трагедии стала утечка газа из неправильно установленного обогревателя воды
ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Проверяющий показатели счетчиков в Тбилиси обнаружил тела двух пожилых людей в ванной комнате квартиры в районе Диди Дигоми, сообщает телеканал "Рустави 2".
По предварительным данным, погибшие - муж и жена, а причиной их смерти стала утечка газа из неправильно установленного обогревателя воды.
Тела погибших доставлены в бюро экспертизы.
На месте продолжают работу криминалисты, которым предстоит воссоздать картину произошедшего.