https://sputnik-georgia.ru/20220702/prolivnye-dozhdi-sozdali-problemy-na-zapade-gruzii---video-268121999.html

Проливные дожди создали проблемы на западе Грузии - видео

Проливные дожди создали проблемы на западе Грузии - видео

В результате стихии затоплены дороги и первые этажи домов, частично уничтожен урожай 02.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-02T18:32+0400

2022-07-02T18:32+0400

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грузия

погода

зестафони

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ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Прогноз синоптиков о возможном разливе рек из-за сильного ливня оправдались – дожди создали проблемы в ряде районов на западе Грузии.Так, в селах Мартвильского затоплены дороги и первые этажи домов, частично уничтожен урожай.В городе Зестафони из-за ливней обвалилась дорога и мост, повреждены сливы и дома.Пострадал от дождей и курорт Батуми. В части районов города засорились сливы и были подтоплены подвалы и первые этажи домов.В данный момент в ряде регионов уже начались восстановительные работы и подсчет ущерба. В других районах работы начнутся после прекращения дождя.Синоптики обещают улучшение погоды уже в воскресенье.

зестафони

батуми

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, погода, зестафони, батуми, новости