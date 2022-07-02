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Проливные дожди создали проблемы на западе Грузии - видео
Проливные дожди создали проблемы на западе Грузии - видео
В результате стихии затоплены дороги и первые этажи домов, частично уничтожен урожай 02.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-02T18:32+0400
2022-07-02T18:32+0400
2022-07-02T18:33+0400
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ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Прогноз синоптиков о возможном разливе рек из-за сильного ливня оправдались – дожди создали проблемы в ряде районов на западе Грузии.Так, в селах Мартвильского затоплены дороги и первые этажи домов, частично уничтожен урожай.В городе Зестафони из-за ливней обвалилась дорога и мост, повреждены сливы и дома.Пострадал от дождей и курорт Батуми. В части районов города засорились сливы и были подтоплены подвалы и первые этажи домов.В данный момент в ряде регионов уже начались восстановительные работы и подсчет ущерба. В других районах работы начнутся после прекращения дождя.Синоптики обещают улучшение погоды уже в воскресенье.
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грузия, погода, зестафони, батуми, новости
Проливные дожди создали проблемы на западе Грузии - видео
18:32 02.07.2022 (обновлено: 18:33 02.07.2022)
В результате стихии затоплены дороги и первые этажи домов, частично уничтожен урожай
ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Прогноз синоптиков о возможном разливе рек из-за сильного ливня оправдались – дожди создали проблемы в ряде районов на западе Грузии.
Так, в селах Мартвильского затоплены дороги и первые этажи домов, частично уничтожен урожай.
В городе Зестафони из-за ливней обвалилась дорога и мост, повреждены сливы и дома.
Пострадал от дождей и курорт Батуми. В части районов города засорились сливы и были подтоплены подвалы и первые этажи домов.
В данный момент в ряде регионов уже начались восстановительные работы и подсчет ущерба. В других районах работы начнутся после прекращения дождя.
Синоптики обещают улучшение погоды уже в воскресенье.