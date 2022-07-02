https://sputnik-georgia.ru/20220702/ubiystvo-zhenschiny-v-kutaisi-podozrevaemogo-pomogli-zaderzhat-sosedi-268118971.html

Убийство женщины в Кутаиси: подозреваемого помогли задержать соседи

Убийство женщины в Кутаиси: подозреваемого помогли задержать соседи

Близкие семьи утверждают, что бывший муж жертвы пытался вернуть жену и ребенка 02.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-02T16:07+0400

2022-07-02T16:07+0400

2022-07-02T16:38+0400

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ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Подозреваемого в убийстве 36-летней женщины в Кутаиси помогли задержать соседи, сообщает телеканал "Мтавари архи".Об убийстве молодой женщины стало известно накануне вечером. Ей перерезали горло. Первый подозреваемый – бывший муж женщины, которого на месте задержала полиция.Как сообщает телеканал, соседи услышали крик женщины из квартиры, которую она арендовала, и бросились на помощь. Квартира была заперта.Один из соседей, сотрудник полиции, принял решение закрыть квартиру снаружи, а часть соседей вышла во двор, куда выходил балкон квартиры жертвы, чтобы не дать подозреваемому уйти.Прибывшей на место полиции оставалось лишь открыть двери снаружи и задержать мужчину.Причины жестокого убийства на данный момент неизвестны. Пара развелась 7 лет назад, и женщина жила с ребенком отдельно от мужа. Был ли ребенок в квартире на момент убийства – на данный момент не известно.Близкие семьи утверждают, что мужчина пытался вернуть жену и ребенка.В МВД Грузии пока не делали комментариев для СМИ. Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах члена семьи".

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, грузия, новости, преступность в грузии