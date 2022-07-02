https://sputnik-georgia.ru/20220702/v-gruzii-rabotayut-nad-novym-tyuremnym-kodeksom-268118831.html
В Грузии работают над новым тюремным кодексом
В Грузии работают над новым тюремным кодексом
Какие именно изменения планируется внести в законодательство – пока не уточняется 02.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-02T15:34+0400
2022-07-02T15:34+0400
2022-07-02T15:34+0400
грузия
новости
тюрьма
специальная пенитенциарная служба
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ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Министерство юстиции Грузии начинает работу над новым тюремным кодексом – в межведомственном формате уже прошел первый обзор планируемых изменений, говорится в сообщении ведомства.Планируется разработать законопроект совершенно нового тюремного кодекса, который будет инициирован в парламенте Грузии на осенней сессии.Какие именно изменения планируется внести в законодательство – пока не уточняется.Министерство предлагает активное участие в соответствующем законотворческом процессе приглашенным на презентацию гостям – представителям компетентных государственных органов, а на следующем этапе – академическим кругам, неправительственным организациям и международным миссиям.
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2022
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, тюрьма, специальная пенитенциарная служба
В Грузии работают над новым тюремным кодексом
Какие именно изменения планируется внести в законодательство – пока не уточняется
ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Министерство юстиции Грузии начинает работу над новым тюремным кодексом – в межведомственном формате уже прошел первый обзор планируемых изменений, говорится в сообщении ведомства.
Планируется разработать законопроект совершенно нового тюремного кодекса, который будет инициирован в парламенте Грузии на осенней сессии.
Какие именно изменения планируется внести в законодательство – пока не уточняется.
Министерство предлагает активное участие в соответствующем законотворческом процессе приглашенным на презентацию гостям – представителям компетентных государственных органов, а на следующем этапе – академическим кругам, неправительственным организациям и международным миссиям.