https://sputnik-georgia.ru/20220702/v-gruzii-rabotayut-nad-novym-tyuremnym-kodeksom-268118831.html

В Грузии работают над новым тюремным кодексом

В Грузии работают над новым тюремным кодексом

Какие именно изменения планируется внести в законодательство – пока не уточняется 02.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-02T15:34+0400

2022-07-02T15:34+0400

2022-07-02T15:34+0400

грузия

новости

тюрьма

специальная пенитенциарная служба

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ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Министерство юстиции Грузии начинает работу над новым тюремным кодексом – в межведомственном формате уже прошел первый обзор планируемых изменений, говорится в сообщении ведомства.Планируется разработать законопроект совершенно нового тюремного кодекса, который будет инициирован в парламенте Грузии на осенней сессии.Какие именно изменения планируется внести в законодательство – пока не уточняется.Министерство предлагает активное участие в соответствующем законотворческом процессе приглашенным на презентацию гостям – представителям компетентных государственных органов, а на следующем этапе – академическим кругам, неправительственным организациям и международным миссиям.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, тюрьма, специальная пенитенциарная служба