https://sputnik-georgia.ru/20220702/v-tbilisi-startuet-den-megrelskoy-kukhni-268002873.html

В Тбилиси стартует День мегрельской кухни

В Тбилиси стартует День мегрельской кухни

Гости смогут побывать на мастер-классе по приготовлению эларджи и гебжалии 02.07.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. День мегрельской кухни и продуктов стартует 2 июля на "Базаре Орбелиани" в центре Тбилиси.В этот день фермеры из региона Самегрело - Земо Сванети представят свои продукты для гостей – натуральный сыр, мед, вино и чай.А под конец дня организаторы обещают, что гости смогут побывать на мастер-классе по приготовлению знаменитых мегрельских блюд эларджи и гебжалии.Мероприятия начнутся с 12:00 по тбилисскому времени. Посещение свободное.

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