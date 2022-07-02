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В Тбилиси стартует День мегрельской кухни
В Тбилиси стартует День мегрельской кухни
Гости смогут побывать на мастер-классе по приготовлению эларджи и гебжалии 02.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-02T11:31+0400
2022-07-02T11:31+0400
2022-07-02T11:31+0400
грузия
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самегрело
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ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. День мегрельской кухни и продуктов стартует 2 июля на "Базаре Орбелиани" в центре Тбилиси.В этот день фермеры из региона Самегрело - Земо Сванети представят свои продукты для гостей – натуральный сыр, мед, вино и чай.А под конец дня организаторы обещают, что гости смогут побывать на мастер-классе по приготовлению знаменитых мегрельских блюд эларджи и гебжалии.Мероприятия начнутся с 12:00 по тбилисскому времени. Посещение свободное.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, культура, самегрело
В Тбилиси стартует День мегрельской кухни
Гости смогут побывать на мастер-классе по приготовлению эларджи и гебжалии
ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. День мегрельской кухни и продуктов стартует 2 июля на "Базаре Орбелиани" в центре Тбилиси.
В этот день фермеры из региона Самегрело - Земо Сванети представят свои продукты для гостей – натуральный сыр, мед, вино и чай.
А под конец дня организаторы обещают, что гости смогут побывать на мастер-классе по приготовлению знаменитых мегрельских блюд эларджи и гебжалии.
Мероприятия начнутся с 12:00 по тбилисскому времени. Посещение свободное.