https://sputnik-georgia.ru/20220702/v-tbilisi-zaderzhali-26-protivnikov-nedeli-prayda-268110219.html

В Тбилиси задержали 26 противников "Недели Прайда"

В Тбилиси задержали 26 противников "Недели Прайда"

Помешать мероприятиям "Прайда" пытались члены консервативных групп, в священнослужители 02.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-02T12:03+0400

2022-07-02T12:03+0400

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ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Грузинские полицейские задержали возле тбилисского парка Мтацминда 26 представителей и сторонников радикальной анти-ЛГБТ группировки "Альт-инфо".Члены консервативных групп, в том числе несколько грузинских священников, минувшей ночью пытались занять место на горе Мтацминда, где сегодня представители ЛГБТ-сообщества планируют провести фестиваль.По данным МВД, все 26 человек задержаны в административном порядке по статьям "мелкое хулиганство" и "сопротивление полиции".Согласно распространенной в СМИ информации, среди арестованных руководители "Альт-Инфо" - Зураб Махарадзе и Ираклий Мартиненко, а также отец и сын - Гурам и Александр Палавандишвили.В Грузии с 28 июня по 2 июля запланировано проведение Tbilisi Pride Week. Представители ЛГБТ-сообщества планируют провести несколько мероприятий в закрытом формате - показ фильма, встречу с НПО и фестиваль. Представители консервативных и радикальных групп обещали сорвать мероприятия.

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