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Вниманию абитуриентов в Грузии: с коронавирусом на экзамен можно не приходить

Вниманию абитуриентов в Грузии: с коронавирусом на экзамен можно не приходить

Для тех абитуриентов, которые не смогут прийти на экзамен из-за коронавируса, будет организована дополнительная сессия 02.07.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 2 июл — Sputnik. Правительство Грузии утвердило поправки в постановление "Об утверждении правил изоляции и карантина", согласно которым абитуриенты могут не явиться на экзамен в случае подтверждения коронавируса.Согласно постановлению, абитуриенты, зарегистрированные для сдачи вступительных экзаменов в вуз, в магистратуру или на получение гранта, не могут явиться на экзамены до истечения 7 дней после подтверждения коронавируса.Единые национальные экзамены в Грузии начнутся 4 июля и продлятся до 22 июля.Чтобы стать студентом, в Грузии необходимо сдать три обязательных экзамена – грузинский язык и литературу, иностранный язык, и один по выбору — литература, математика, история, география, химия, физика, биология, изобразительное и прикладное искусство или гражданское образование.Отмененный с 2020 года предмет "Общие навыки" абитуриенты будут сдавать только в том случае, если этого потребует тот или иной университет.Ношение масок не обязательно, но абитуриенты должны иметь их при себе.Для тех абитуриентов, которые из-за коронавируса не смогут прийти на экзамен, но будут зарегистрированы в базе данных министерства здравоохранения, Национальный центр экзаменов и оценок организует дополнительную сессию. Соответственно, они смогут сдать экзамен.В этом году на ЕНЭ-2022 зарегистрировались более 41 тысячи абитуриентов. На грантовый конкурс студентов зарегистрировались более 2,5 тысячи студентов, а на общий магистерский экзамен – более 9,5 тысячи человек.Желание сдать экзамен по собственному предмету и профнавыкам выразили более 34,5 тысячи педагогов. Из них около 19,5 тысячи зарегистрировались на экзамен по предмету, более 2,5 тысячи на экзамен старшего педагога и более 12,5 тысячи на экзамен ведущего педагога и педагога-ментора.

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