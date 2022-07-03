https://sputnik-georgia.ru/20220703/korotchenko-rasskazal-kak-rossiya-mozhet-obrubit-postavki-zapadnogo-oruzhiya-na-ukrainu--268127635.html

Коротченко рассказал, как Россия может обрубить поставки западного оружия на Украину

Коротченко рассказал, как Россия может обрубить поставки западного оружия на Украину

Военная помощь, обещанная Украине 50 странами, включает противотанковые системы, 600 танков, 500 артиллерийских систем, 600 тысяч снарядов, заявил президент... 03.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-03T09:37+0400

2022-07-03T09:37+0400

2022-07-03T09:37+0400

обострение ситуации вокруг украины 2022

мультимедиа

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/03/268127479_0:57:1802:1071_1920x0_80_0_0_17d18bca00aff6547b132e73f582d6b6.png

Как такие поставки отразятся на сроках спецоперации России на Украине? Как Россия может помешать Западу проводить подобные поставки? Какие инструменты есть у России для ответа проводящим антироссийскую политику государствам? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

обострение ситуации вокруг украины 2022, мультимедиа, видео, видео