https://sputnik-georgia.ru/20220703/korotchenko-rasskazal-kak-rossiya-mozhet-obrubit-postavki-zapadnogo-oruzhiya-na-ukrainu--268127635.html
Коротченко рассказал, как Россия может обрубить поставки западного оружия на Украину
Коротченко рассказал, как Россия может обрубить поставки западного оружия на Украину
Военная помощь, обещанная Украине 50 странами, включает противотанковые системы, 600 танков, 500 артиллерийских систем, 600 тысяч снарядов, заявил президент... 03.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-03T09:37+0400
2022-07-03T09:37+0400
2022-07-03T09:37+0400
обострение ситуации вокруг украины 2022
мультимедиа
видео
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https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/03/268127479_0:57:1802:1071_1920x0_80_0_0_17d18bca00aff6547b132e73f582d6b6.png
Как такие поставки отразятся на сроках спецоперации России на Украине? Как Россия может помешать Западу проводить подобные поставки? Какие инструменты есть у России для ответа проводящим антироссийскую политику государствам? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
обострение ситуации вокруг украины 2022, мультимедиа, видео, видео
Коротченко рассказал, как Россия может обрубить поставки западного оружия на Украину
Военная помощь, обещанная Украине 50 странами, включает противотанковые системы, 600 танков, 500 артиллерийских систем, 600 тысяч снарядов, заявил президент США Джо Байден
Как такие поставки отразятся на сроках спецоперации России на Украине? Как Россия может помешать Западу проводить подобные поставки?
Какие инструменты есть у России для ответа проводящим антироссийскую политику государствам?
Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко