https://sputnik-georgia.ru/20220703/legendarnaya-disko-gruppa-boney-m-vystupit-v-batumi-267919743.html

Легендарная диско-группа Boney M выступит в Батуми

Легендарная диско-группа Boney M выступит в Батуми

Гости концерта смогут послушать хорошо известные и любимые всеми хиты 03.07.2022, Sputnik Грузия

2022-07-03T10:06+0400

2022-07-03T10:06+0400

2022-07-03T10:10+0400

грузия

новости

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/1b/267919911_0:0:3053:1717_1920x0_80_0_0_2ecd317e2237609de36eb0eb2b2ec0c1.jpg

ТБИЛИСИ, 3 июл – Sputnik. Легендарная диско-группа Boney M выступит в черноморском городе Батуми (Аджария) 6 августа на сцене MONO HALL BATUMI.Организаторы отмечают, что обновленный состав коллектива выступит вместе с ведущей солисткой групп Лиз Митчелл, которая также является соавтором некоторых песен коллектива.Гости концерта смогут послушать любимые всеми хиты.Boney M — легендарная диско-регги-группа 70-х годов, которая с 1976 года добилась огромной популярности во всем мире.Альбомы и синглы Boney M за свою карьеру были проданы тиражом более 100 миллионов копий. Они создали хиты, покорившие практически все музыкальные чарты 70-х и 80-х годов и до сих пор сохраняющие свою популярность у разных поколений слушателей.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, культура