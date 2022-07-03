https://sputnik-georgia.ru/20220703/legendarnaya-disko-gruppa-boney-m-vystupit-v-batumi-267919743.html
Легендарная диско-группа Boney M выступит в Батуми
Легендарная диско-группа Boney M выступит в Батуми
Гости концерта смогут послушать хорошо известные и любимые всеми хиты 03.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-03T10:06+0400
2022-07-03T10:06+0400
2022-07-03T10:10+0400
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ТБИЛИСИ, 3 июл – Sputnik. Легендарная диско-группа Boney M выступит в черноморском городе Батуми (Аджария) 6 августа на сцене MONO HALL BATUMI.Организаторы отмечают, что обновленный состав коллектива выступит вместе с ведущей солисткой групп Лиз Митчелл, которая также является соавтором некоторых песен коллектива.Гости концерта смогут послушать любимые всеми хиты.Boney M — легендарная диско-регги-группа 70-х годов, которая с 1976 года добилась огромной популярности во всем мире.Альбомы и синглы Boney M за свою карьеру были проданы тиражом более 100 миллионов копий. Они создали хиты, покорившие практически все музыкальные чарты 70-х и 80-х годов и до сих пор сохраняющие свою популярность у разных поколений слушателей.
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, культура
Легендарная диско-группа Boney M выступит в Батуми
10:06 03.07.2022 (обновлено: 10:10 03.07.2022)
Гости концерта смогут послушать хорошо известные и любимые всеми хиты
ТБИЛИСИ, 3 июл – Sputnik. Легендарная диско-группа Boney M выступит в черноморском городе Батуми (Аджария) 6 августа на сцене MONO HALL BATUMI.
Организаторы отмечают, что обновленный состав коллектива выступит вместе с ведущей солисткой групп Лиз Митчелл, которая также является соавтором некоторых песен коллектива.
Гости концерта смогут послушать любимые всеми хиты.
Boney M — легендарная диско-регги-группа 70-х годов, которая с 1976 года добилась огромной популярности во всем мире.
Альбомы и синглы Boney M за свою карьеру были проданы тиражом более 100 миллионов копий. Они создали хиты, покорившие практически все музыкальные чарты 70-х и 80-х годов и до сих пор сохраняющие свою популярность у разных поколений слушателей.