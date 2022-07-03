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Национальный авиаперевозчик Азербайджана начал полеты в Тбилиси
Национальный авиаперевозчик Азербайджана начал полеты в Тбилиси
Авиарейсы будут выполняться три раза в неделю - по понедельникам, вторникам и пятницам 03.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-03T11:02+0400
2022-07-03T11:02+0400
2022-07-03T11:02+0400
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ТБИЛИСИ, 3 июл - Sputnik. Национальный авиаперевозчик Азербайджана - авиакомпания "Азербайджанские Авиалинии" начал выполнение полетов из Баку в столицу Грузии - Тбилиси. Рейсы по маршруту Баку-Тбилиси-Баку авиаперевозчик будет выполнять трижды в неделю - по понедельникам, вторникам и пятницам. Первый рейс состоялся в пятницу, сообщил Sputnik Аpербайджан.Авиабилеты на эти и другие рейсы AZAL можно оформить на официальном сайте авиакомпании, а также в аккредитованных агентствах авиаперевозчика.По направлению Баку-Тбилиси-Баку ежедневно два раза в день также выполняет полеты лоукостер Buta Airways.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, туризм, авиакомпания azal, buta airways, экономика, авиасообщение в грузии
Национальный авиаперевозчик Азербайджана начал полеты в Тбилиси
Авиарейсы будут выполняться три раза в неделю - по понедельникам, вторникам и пятницам
ТБИЛИСИ, 3 июл - Sputnik. Национальный авиаперевозчик Азербайджана - авиакомпания "Азербайджанские Авиалинии" начал выполнение полетов из Баку в столицу Грузии - Тбилиси.
Рейсы по маршруту Баку-Тбилиси-Баку авиаперевозчик будет выполнять трижды в неделю - по понедельникам, вторникам и пятницам. Первый рейс состоялся в пятницу, сообщил Sputnik Аpербайджан
.
Авиабилеты на эти и другие рейсы AZAL можно оформить на официальном сайте авиакомпании, а также в аккредитованных агентствах авиаперевозчика.
По направлению Баку-Тбилиси-Баку ежедневно два раза в день также выполняет полеты лоукостер Buta Airways.