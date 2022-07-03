https://sputnik-georgia.ru/20220703/natsionalnyy-aviaperevozchik-azerbaydzhana-nachal-polety-v-tbilisi-268128913.html

Национальный авиаперевозчик Азербайджана начал полеты в Тбилиси

Национальный авиаперевозчик Азербайджана начал полеты в Тбилиси

Авиарейсы будут выполняться три раза в неделю - по понедельникам, вторникам и пятницам 03.07.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 3 июл - Sputnik. Национальный авиаперевозчик Азербайджана - авиакомпания "Азербайджанские Авиалинии" начал выполнение полетов из Баку в столицу Грузии - Тбилиси. Рейсы по маршруту Баку-Тбилиси-Баку авиаперевозчик будет выполнять трижды в неделю - по понедельникам, вторникам и пятницам. Первый рейс состоялся в пятницу, сообщил Sputnik Аpербайджан.Авиабилеты на эти и другие рейсы AZAL можно оформить на официальном сайте авиакомпании, а также в аккредитованных агентствах авиаперевозчика.По направлению Баку-Тбилиси-Баку ежедневно два раза в день также выполняет полеты лоукостер Buta Airways.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, туризм, авиакомпания azal, buta airways, экономика, авиасообщение в грузии