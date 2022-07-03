Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220703/nemnogo-miloty-pervaya-progulka-detenyshey-rosomakhi---video-268127135.html
Настоящая милота: первая прогулка детенышей росомахи - видео
Настоящая милота: первая прогулка детенышей росомахи - видео
Московский зоопарк опубликовал кадры первой прогулки детенышей краснокнижной росомахи 03.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-03T13:52+0400
2022-07-03T13:54+0400
животные
видео с животными
мультимедиа
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/03/268126977_0:81:1351:840_1920x0_80_0_0_d6a188c5c279c01d1edda0bf8e8eede7.png
Они родились еще весной, но мама лишь недавно разрешила выходить им наружу. До этого зверьки прятались в логове.Теперь этих забавных пушистых малышей может увидеть каждый. Посмотрите и вы!Росомахи внесены в Красную книгу. Они очень редко приносят потомство в неволе. Именно поэтому зоологи стараются создать животным комфортные условия для жизни: подбирают рацион, следят за их режимом отдыха и бодрствования, придумывают для них специальные игры. Почти за 15 лет в московском зоопарке родились 30 детенышей росомахи.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/03/268126977_61:0:1288:920_1920x0_80_0_0_4031c9e756e15537386e105ea1e53dc2.png
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
животные, видео с животными, мультимедиа, видео, видео

Настоящая милота: первая прогулка детенышей росомахи - видео

13:52 03.07.2022 (обновлено: 13:54 03.07.2022)
© video: Moscow Zoo
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Московский зоопарк опубликовал кадры первой прогулки детенышей краснокнижной росомахи
Они родились еще весной, но мама лишь недавно разрешила выходить им наружу. До этого зверьки прятались в логове.
Теперь этих забавных пушистых малышей может увидеть каждый. Посмотрите и вы!
Росомахи внесены в Красную книгу. Они очень редко приносят потомство в неволе. Именно поэтому зоологи стараются создать животным комфортные условия для жизни: подбирают рацион, следят за их режимом отдыха и бодрствования, придумывают для них специальные игры.
Почти за 15 лет в московском зоопарке родились 30 детенышей росомахи.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0