https://sputnik-georgia.ru/20220703/nemnogo-miloty-pervaya-progulka-detenyshey-rosomakhi---video-268127135.html
Настоящая милота: первая прогулка детенышей росомахи - видео
Настоящая милота: первая прогулка детенышей росомахи - видео
Московский зоопарк опубликовал кадры первой прогулки детенышей краснокнижной росомахи 03.07.2022, Sputnik Грузия
2022-07-03T13:52+0400
2022-07-03T13:52+0400
2022-07-03T13:54+0400
животные
видео с животными
мультимедиа
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/03/268126977_0:81:1351:840_1920x0_80_0_0_d6a188c5c279c01d1edda0bf8e8eede7.png
Они родились еще весной, но мама лишь недавно разрешила выходить им наружу. До этого зверьки прятались в логове.Теперь этих забавных пушистых малышей может увидеть каждый. Посмотрите и вы!Росомахи внесены в Красную книгу. Они очень редко приносят потомство в неволе. Именно поэтому зоологи стараются создать животным комфортные условия для жизни: подбирают рацион, следят за их режимом отдыха и бодрствования, придумывают для них специальные игры. Почти за 15 лет в московском зоопарке родились 30 детенышей росомахи.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/03/268126977_61:0:1288:920_1920x0_80_0_0_4031c9e756e15537386e105ea1e53dc2.png
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
животные, видео с животными, мультимедиа, видео, видео
Настоящая милота: первая прогулка детенышей росомахи - видео
13:52 03.07.2022 (обновлено: 13:54 03.07.2022)
Московский зоопарк опубликовал кадры первой прогулки детенышей краснокнижной росомахи
Они родились еще весной, но мама лишь недавно разрешила выходить им наружу. До этого зверьки прятались в логове.
Теперь этих забавных пушистых малышей может увидеть каждый. Посмотрите и вы!
Росомахи внесены в Красную книгу. Они очень редко приносят потомство в неволе. Именно поэтому зоологи стараются создать животным комфортные условия для жизни: подбирают рацион, следят за их режимом отдыха и бодрствования, придумывают для них специальные игры.
Почти за 15 лет в московском зоопарке родились 30 детенышей росомахи.