https://sputnik-georgia.ru/20220703/nemnogo-miloty-pervaya-progulka-detenyshey-rosomakhi---video-268127135.html

Настоящая милота: первая прогулка детенышей росомахи - видео

Настоящая милота: первая прогулка детенышей росомахи - видео

Московский зоопарк опубликовал кадры первой прогулки детенышей краснокнижной росомахи 03.07.2022, Sputnik Грузия

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Они родились еще весной, но мама лишь недавно разрешила выходить им наружу. До этого зверьки прятались в логове.Теперь этих забавных пушистых малышей может увидеть каждый. Посмотрите и вы!Росомахи внесены в Красную книгу. Они очень редко приносят потомство в неволе. Именно поэтому зоологи стараются создать животным комфортные условия для жизни: подбирают рацион, следят за их режимом отдыха и бодрствования, придумывают для них специальные игры. Почти за 15 лет в московском зоопарке родились 30 детенышей росомахи.

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2022

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